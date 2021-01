Larissa Manoela passa por transplante capilar para corrigir cicatriz na cabeça · .

Larissa Manoela contou nesta terça-feira (19) que passou por um transplante capilar para corrigir uma cicatriz no couro cabeludo causada por um acidente de cavalo que sofreu há cinco anos. A atriz deu detalhes do procedimento, que, segundo ela, foi rápido e será fundamental para ajudar a recuperar sua autoestima.

“Adeus à minha falha no couro cabeludo depois de cinco anos. O acidente que sofri há um tempo deixou uma cicatriz na minha cabeça e me deixou também um pouco incomodada. Em trabalhos sempre cobri com maquiagem, mas sentia falta de ter meus cabelinhos de volta”, explicou a ex-estrela do SBT em publicação no Instagram.

Ela salientou que pesquisou bastante antes de escolher o médico Luciano Lovisi, especialista em transplante capilar, e celebrou a chance de ter parte de seu cabelo de volta, o que a fará se sentir melhor.

“Faço esse procedimento para recuperar a autoestima e também me deixar super segura para fazer os próximos trabalhos. Feliz demais de dar um jeitinho em algo que me incomodava e que agora vai me ajudar a me sentir melhor”, comemorou a atriz.

“Inclusive que bom termos recursos pra nos sentirmos melhores, mais seguros e com a autoestima elevada. E hoje iniciamos o processo! Logo mais teremos resultados incríveis”, completou a protagonista de Além da Ilusão, novela da seis da Globo que está prevista para ir ao ar no segundo semestre deste ano. A trama já deveria ter estreado se a pandemia da Covid-19 não tivesse alterado todo o cronograma de produção da emissora.

O médico disse que colocou na cicatriz em torno de 111 folículos, o que dá, aproximadamente, de 280 a 300 fios de cabelo, e ressaltou que a recuperação é tranquila.

“É um procedimento simples, no caso dela, porque é uma cicatriz pequena. Dá para voltar para o trabalho. O resultado começa a partir de quatro meses do procedimento”, explicou o especialista.

Veja a publicação de Larissa Manoela: