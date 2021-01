Last of Us Part 2: Laura Bailey diz que não conseguiu aceitar Abby

Apesar de ser um dos jogos mais premiados do The Game Awards 2020, The Last of Us Part II gerou muita divisão em alguns jogadores por conta da sua história conturbada. Laura Bailey, atriz que interpreta Abby e dá voz a centenas de outras personagens nos games, já esperava a divisão de opiniões sobre a trama do game da Naughty Dog, mas ficou surpresa com o fato dela mesma não aceitar muito bem a personagem.

Em entrevista ao portal Game Informer, a mulher afirmou que os vazamentos colaboraram para que as pessoas vissem cenas fora de contexto e tirassem conclusões precipitadas. Porém, a própria atriz não gostou da personagem inicialmente, mas acabou percebendo que realmente não foi feita para ser apreciada. Confira um trecho da entrevista:

(Fonte: Naughty Dog/Reprodução)

“Foi difícil, mas acredito que é uma história incrível, e acho que Abby é uma das personagens mais incríveis que já interpretei. Eu conhecia a história; eu sabia no que estava me metendo, e quando chegou o ‘Dia Um’ com Abby, eu ainda não gostava dela”, explicou Laura.

“Não gostei do meu desempenho. Não gostei da personagem. Lembro de jogar por cerca de três horas no ‘Dia Um’ como Abby e dizer para meu marido que não gostei do que fiz. Ele disse para continuar jogando porque eu estava obviamente muito tendenciosa no momento. E enquanto continuava o jogo, pensei: Ah, ok, eu só tive que me acostumar porque não gostei de mim. Eu não gostei da Abby”, completou.

Apesar de não curtir a personagem e questionar sua própria atuação no começo, Bailey levou a estatueta na categoria ‘Melhor Atuação’ do The Game Awards por sua intepretação. Irônico, não?

The Last of Us Part II está disponível exclusivamente para PS4 — também está disponível via retrocompatibilidade no PS5.

E você? Também teve um pouco de dificuldade na aceitação da personagem? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!