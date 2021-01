lateral pode ser a novidade argentina na semi da Libertadores

O River Plate deve ganhar o reforço de Milton Casco para a partida contra o Palmeiras, nesta terça-feira, 21h30 (de Brasília), no estádio Libertadores da América, no jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores.

O lateral esquerdo sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda no domingo, dia 27 de dezembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal Sarandí, pela Copa Diego Maradona, e ficou fora do Superclássico contra o Boca Juniors, no empate por 2 a 2 no último sábado. Paulo Díaz foi o titular contra o arquirrival.

Casco já retornou ao trabalho com bola e ser confirmado entre os jogadores com condição de atuar nas próximas horas, confirmando as expectativas de técnico Marcelo Gallardo de contar com o atleta.

Outro lateral, Fabrizio Angileri, também sofreu uma lesão muscular, mas de uma complexidade um pouco maior, e deve seguir em recuperação durante a semana, sem condições de enfrentar o Palmeiras.

Milton Casco, lateral do River Plate ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images

Casco perdeu a posição de titular do River durante a temporada 2020 justamente para Angileri, e as lesões dos dois laterais criou um problema para Gallardo. O veterano zagueiro Jorge Pinola, de 37 anos, chegou a atuar improvisado, mas não conta mais com a intensidade que a posição necessita.