Laura Keller impõe regras para continuar morando com Jorge Sousa após separação · .

Mesmo separados, Laura Keller e Jorge Sousa continuam morando na mesma casa. Os pais do pequeno Jorge Emanuel, de quatro meses, optaram por seguir sob o mesmo teto para criarem o filho juntos. No entanto, a atriz impôs regras para assegurar a boa convivência com o ex-marido. Além de dormirem em quartos separados, o ex-peão de A Fazenda não pode levar novas namoradas na residência deles.

Na manhã deste sábado (2), a modelo publicou alguns vídeos nos Stories do Instagram em que apareceu levando o bebê para “o quarto do pai” para dar bom dia. Em seguida, ela explicou qual a situação do ex-casal. “Pra quem tá na dúvida de como tá sendo essa convivência minha e do Jorge, eu tô nesse quartinho aqui. E o Jorge tá no quarto da frente”, afirmou.

“A gente vai se manter ainda na mesma casa até eu me estabilizar, o Jorge Emanuel também crescer um pouquinho”, continuou a ex-Power Couple. “A gente vai manter toda uma amizade, com educação e respeito um pelo outro pelo Jorge Emanuel”, disse ela.

Na sequência, Laura começou a responder alguns questionamentos dos seguidores. “Algumas perguntas que surgem a respeito de eu e o Jorge estarmos separados e morando na mesma casa ainda. Vocês viram que a gente dorme em quartos separados”, ressaltou.

“Perguntam também se ele arrumar uma namorada, ela vai poder ir em casa? Não, não vai poder vir aqui! Eu falei com ele que uma coisa que eu não acho legal é trazer mulher dentro de casa. E eu também trazer alguém para dentro de casa. É fora de cogitação, isso não existe. Por enquanto, essas são algumas regras, vai ser assim”, discursou.

“Uma coisa é fato, uma vontade que nós dois compartilhamos é que não tenha mais brigas, mais estresses, desgaste de energia, saúde. Até porque o Jorge Emanuel não merece escutar escândalo meu e do Jorge. E outra, a gente está amigo”, afirmou a vencedora do reality da Record.

“Foi interessante. Agora de manhã, por exemplo, a gente conversou, dialogou numa boa, coisa que não era possível como casal. Então, talvez como amigos, as cobranças de casal que acabam prejudicando… Então como amigo a gente não tem isso. Foi interessante, analisando. Gostei”, concluiu Laura.

Ela ainda voltou a afirmar que seu olho machucado não foi resultado de uma agressão do ex-marido: “Não foi o Jorge que bateu no meu olho, foi um acidente real. Povo acha que eu tô acobertando, jamais acobertaria uma situação dessas. Se ele encostasse um dedo em mim, eu partia pra cima dele”.

“E se eu tô triste? A minha mãe sempre falava que fins de relacionamento são três dias pra você ficar de boa. Já se passaram 13 dias, e eu vou falar pra vocês que eu tô bem de boa. Fiquei triste, no primeiro dia principalmente, fiquei acabada. Mas eu tô mais tranquila”, assegurou a mãe de Jorge Emanuel.

Confira as falas da atriz: