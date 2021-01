Lavoro? ?Agro? ?está? ?contratando? ?gerente? ?financeiro? ?em? ?Curitiba?

Lavoro Agro está contratando funcionários para atuarem no setor Financeiro, Administrativo e Recursos Humanos, na cidade de Curitiba (PR). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 9 vagas de emprego na empresa. Confira, a seguir, outras informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

A Lavoro Agro, empresa que trabalha no setor agrícola, está com novas vagas de emprego para os setores Financeiro, Administrativo, Recursos Humanos, Planejamento estratégico e Contabilidade.

Ao todo, são 9 vagas de emprego disponíveis em Curitiba, capital do estado do Paraná, confira-as abaixo:

Analista contábil;

Analista Customer Service;

Analista de Central de Cadastro;

Analista de contas;

Gerente administrativo financeiro;

Analista de planejamento;

Analista de recursos humanos;

Analista de suporte de sistemas;

Analista de administração.

Essas e outras vagas estão disponíveis no site oficial da Lavoro Agro.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das oportunidades ofertadas pela Lavoro Agro, os interessados devem acessar o site oficial da empresa, procurar uma vaga compatível com seu perfil profissional e cadastrar seu currículo com todos os dados atualizados.

Além disso, caso o candidato não ache nenhuma vaga de seu interesse, pode cadastrar seu currículo no site e, quando surgir uma oportunidade compatível com seu perfil, a empresa fará contato.

Fonte: Notícias Concursos