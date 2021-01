Law & Order: SVU 22×4: Barba volta para defender Mickey (Recap)

O episódio 22×4 de Law & Order: SVU (Lei e Ordem: SVU) trouxe paralelos muito emocionantes com a vida real. Afinal, todos os personagens estão tentando lidar com o final de 2020, um ano desafiador para o mundo todo. Porém, eles precisam enfrentar um crime que mexeu com todos os presentes.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 22×4 de Law & Order

O começo do episódio trouxe uma situação que pode ter sido confusa para os fãs. Fin anunciou seu noivado com Phoebe, uma mulher que, apesar de já ter sido mencionada na série, não sabíamos exatamente quem era. Logo, a notícia teria sido melhor recebida se o relacionamento deles tivesse sido construído na série.

Mas, além disso, o episódio começa também com as festividades de ano novo. Em diversos momentos, o grupo fala sobre como esperam que 2021 seja melhor, refletindo o mundo real mais uma vez. Noah, inclusive, diz para Benson que só quer deixar 2020 para trás e ter uma chance de recomeçar.

Porém, a equipe da SVU está reduzida e os personagens não podem aproveitar o ano novo como gostariam. Afinal, eles precisam lidar com o assassinato de AJ. O que nos fez questionar a lealdade de Fin…

Vamos explicar: Mickey apareceu e disse que precisava de um intervalo para fumar bem no momento em que AJ seria transportado. Logo, parece, no mínimo, suspeito que ele não tenha percebido o que estava prestes a acontecer. Então, será que ele, na verdade, ignorou o caso de propósito?

Para ajudar no caso, Barba está de volta e acha difícil acreditar que nenhum dos detetives tenham percebido quais eram as intenções de Mickey. Por mais que nenhum deles queiram ver Mickey na prisão, Barba sabe que ter atirado em um suspeito sob custódia não será algo fácil de lidar. Apesar de AJ ser suspeito de diversos estupros, sua morte pode trazer complicações severas.

Barba decide que a única coisa a fazer é alegar insanidade temporária para salvar Mickey. O que, com o histórico de Law & Order: SVU, não era difícil de se esperar, já que Barba tinha deixado a equipe depois de um caso de eutanásia envolvendo um bebê.

Por mais que esse tenha sido um episódio emocionante, não há como negar o desconforto causado pelos pedidos de Barba para que os juízes ignorassem o crime para defender a polícia. Porém, será interessante ver como a série se recupera desse deslize depois da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, e a postura policial que foi comparada entre a vida real e o seriado.

