Law & Order SVU 22×5: o caso da camgirl que foi abusada (Recap)

Neste novo episódio da 22ª temporada de Law & Order: SVU (Lei e Ordem: SVU), um dos desafios mais surpreendentes chega para a equipe: provar que uma camgirl que finge ser estuprada em vídeos foi, de fato, estuprada na vida real. Apesar de já terem lidado com diversos crimes sexuais ao longo das temporadas, o desafio é bem grande.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 22×5 de Law & Order: SVU

No passado, a equipe da SVU já julgou muitas vezes as pessoas que têm fetiche pelo estupro. Afinal, eles lidam o tempo todo com vítimas de abuso sexual e que podem nunca se recuperar do trauma sofrido. Por isso, encarar o desafio de defender uma mulher que, de certa forma, incentiva essas fantasias é algo para o qual eles não estavam preparados.

Além disso, eles sabem que existem nuances muito frágeis entre o que é ou não consensual, já que a indústria pornográfica grava cenas reais.

Um dos pontos positivos no episódio é que nenhum dos membros da equipe julgou Zoey, embora ela se sinta culpada pelo ocorrido. Enquanto isso, o agressor tenta com todas as forças provar que ela queria ter relações com ele.

Para Kat, trabalhar com gravações autorais de vídeos pornográficos permite mais autonomia para as mulheres do que a pornografia comum. Porém, mesmo com esses argumentos, Zoey parece trabalhar com isso mais pela necessidade do que pelo empoderamento feminino. Na verdade, ela precisava de dinheiro para pagar pelo tratamento de seu pai e por sua educação.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Mais uma vez, o universo de Law & Order traça paralelos com a realidade. Afinal, por mais que muitas mulheres optem por trabalhar com sexo de forma consensual, a necessidade é o grande precursor em uma parte dos casos.

Em relação ao caso, Gabe acreditava ter uma relação especial com Zoey. Por isso, ele se nega a acreditar que tenha forçado a garota a fazer sexo com ele. Sua crença de estar apaixonado é tão grande que ele até mesmo aparece no hospital responsável pelo pai de Zoey, violando a ordem do juiz de se manter afastado da vítima.

Carsi consegue finalmente provar para o júri que Gabe é um stalker e que, sim, apesar do trabalho de Zoey, ela foi estuprada. Sendo assim, não há como negar que o episódio 22×5 de Lei & Ordem foi um dos mais emocionantes e polêmicos da temporada.

O que você está achando da 22ª temporada de Law & Order: SVU? Deixe seu comentário no espaço abaixo!