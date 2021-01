Lázaro Ramos e Paolla Oliveira vivem pais de primeira viagem em novo filme · .

Os astros Lázaro Ramos e Paolla Oliveira iniciarão 2021 atuando como marido e mulher em Papai É Pop, nova comédia nacional coproduzida pela Galeria Distribuidora com a Prodigo Films e o Grupo Telefilms. As filmagens começam na próxima segunda-feira (11), com lançamento previsto para o segundo semestre.

Na trama, inspirada no livro homônimo de Marcos Piangers, Ramos viverá Tom, um homem que vê sua vida mudar ao se tornar pai pela primeira vez. Ao lado da mulher, Elisa (Paolla), ele precisa aprender na prática como cuidar da filha, Laura (Malu Aloise), e em meio a situações divertidas e emocionantes da vida cotidiana, apresenta uma transformação interior que conflita com a forma como a sociedade enxerga um pai presente.

Caito Ortiz (Coisa Mais Linda) é o encarregado da direção do longa, que ainda conta com Elisa Lucinda, Leandro Ramos e Dadá Coelho no elenco. O roteiro foi escrito por Ricardo Hofstetter.

Em comunicado enviado à imprensa, Piangers elogiou a adaptação do seu livro e comparou a experiência de se criar um filho à de andar em uma montanha-russa.

“Tudo se encaminha pra ser um daqueles filmes em que os atores brilham, misturando humor e sentimentos profundos, mais ou menos como é a vida real de todo pai e mãe. Essa montanha-russa emocional que é aprender a cuidar dos filhos. O filme vai ser lindo e engraçado e saber que as gravações começam logo dá também uma esperança de que 2021 será um ano bom, um arco-íris depois da tormenta”, disse.

Papai É Pop ainda não tem uma data exata para chegar aos cinemas, algo que será revelado pela Galeria Distribuidora nos próximos meses após o fim da produção.

Atualmente, Paolla Oliveira pode ser vista como a policial Jeiza na reprise de A Força do Querer (2017). Ela também está confirmada no elenco de Cara e Coragem, próxima novela da Globo na faixa das 19h.