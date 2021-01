Lazio bate Atalanta em confronto direto do Campeonato Italiano

Em um confronto de equipes que brigam para entrar no G4 do Campeonato Italiano, a Lazio venceu a Atalanta fora de casa por 3 a 1 neste domingo. O duelo foi válido pela 20ª rodada.

A Lazio não demorou para se impor no jogo e abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, quando Marusic arriscou um chute colocado de longa distância e marcou um golaço.

Os visitantes voltaram a balançar as redes no início da segunda etapa, aos seis minutos, com Correa. A Atalanta chegou a esboçar uma reação aos 34, com gol de Pasalic. No entanto, a estrela de Muriqui birlhou aos 37 minutos, concretizando a vitória por 3 a 1.

Com o resultado, a Lazio chega a 37 pontos e assume o quinto lugar, ultrapassando justamente a Atalanta, que soma um ponto a menos.