League of Graphs: como ver runas e estatísticas do LoL

O League of Legends, também conhecido carinhosamente como LoL, não só é o maior sucesso da Riot Games, como é um dos jogos online mais jogados do mundo há alguns anos. Mas não são só skins que agradam seu público. Atualmente, o MOBA gratuito de PC até mostra algumas estatísticas importantes para seus jogadores no final de cada partida. Só que é em sites de terceiros como o League of Graphs que podemos ver ainda mais estatísticas de forma bem detalhada.

O site é bem seguro e possui informações precisas sobre os campeões mais populares, campeões com maior índice de vitória, itens mais usados por jogadores profissionais e combinações de runas para cada personagem. É claro que, à primeira vista, o site pode parecer levemente complicado, até pela quantidade de informações. Então, para que não tenha dúvidas, você pode ver nossas dicas a seguir de como usar o League of Graphs e ter acesso a todos os dados que podem te ajudar no LoL!

Estatísticas do seu perfil

O mais provável é que você queira começar a usar o League of Graphs para ver os dados da sua própria conta de LoL. Isso pode ser bem valioso para ter uma noção de campeões que você costuma usar e sua performance com cada um. Também é possível conferir o perfil de outras pessoas que conhece, já que você só pesquisa o nome do jogador em vez de fazer login no site.

Para fazer isso, é só acessar o League of Graphs neste link e procurar pelo campo de pesquisa na parte superior do menu início do site. Ali, você deve escrever o nome da sua conta (ou do jogador que quiser conferir) e clicar no perfil correspondente que aparecer.

Aqui você pode pesquisar o nome de um jogador ou campeãoFonte: League of Graphs/Reprodução

Ao fazer isso, você consegue ver suas últimas partidas jogadas, que campeões usou nelas, o dano causado, a vantagem de ouro, seu KDA com cada personagem e sua porcentagem de vitórias com eles.

É bem fácil de encontrar informações sobre suas partidas passadas e performanceFonte: League of Graphs/Reprodução

Você pode selecionar entre as partidas ranqueadas e normais, dependendo do que joga mais. Fora isso, dá para clicar em partidas específicas para ver como você, seus aliados e o time inimigo atuaram ao longo do jogo e que itens e runas utilizaram.

Saber a vantagem de ouro e o dano causado pode ser bem útil para saber como seu time se saiuFonte: League of Graphs/Reprodução

São informações bem úteis para ter uma noção do que deu certo tanto na sua performance individual como a do seu time e do grupo rival.

Campeões

Se quiser saber mais sobre os personagens do jogo e como estão suas estatísticas atualmente, clique na opção “Campeões” na parte esquerda da página inicial do League of Graphs.

Também é simples de encontrar a aba dedicada aos campeões do jogoFonte: League of Graphs/Reprodução

Na parte de visão geral, você terá uma noção de quais campeões são os mais jogados, qual suas porcentagens de vitória, suas taxas de banimento, a média de KDA e a média de penta por jogo.

Na visão geral, você tem uma média interessante da popularidade e taxa de vitórias de cada umFonte: League of Graphs/Reprodução

Se clicar em um campeão específico (ou usar a barra de pesquisa para encontrá-lo), você terá ainda mais dados de como ele é usado.

Além das informações mencionadas antes, você terá uma ideia da ordem das habilidades compradas a cada nível pela maioria dos jogadores. Também os itens comprados no início, no meio e no fim do jogo, além da popularidade e porcentagem de vitória das partidas com essas builds.

É fácil ficar em dúvida sobre as runas, ordem das habilidades e itens quando se começa a jogar com um personagem novoFonte: League of Graphs/Reprodução

Fora isso, você vê quais personagens são bons ou ruins contra ele e quais runas costumam ser usadas. Se quiser se aprofundar ainda mais, é só olhar mais abaixo para ver como jogadores profissionais utilizam esses personagens e que builds costumam fazer.

Se estiver curioso para saber como os profissionais usam seu personagem favorito, as informações estão bem aquiFonte: League of Graphs/Reprodução

Tudo em uma única página dedicada ao campeão que você escolheu. Essas informações podem ser essenciais para você saber se há algo que pode fazer diferente quando for usar o campeão em questão ou quando tiver que jogar contra ele na sua rota.

Runas

Ver as estatísticas das runas usadas em League of Legends também é bem fácil de se fazer ao usar o League of Graphs. Você só precisa clicar na aba de “Campeões” e selecionar a opção “Runas.

É bem fácil de encontrar a página específica de runas no League of GraphsFonte: League of Graphs/Reprodução

Feito isso, você terá uma página dedicada a cada tipo de runa e quais combinações costumam ser mais utilizadas.

Essa é uma parte mais superficial, já que serve mais para te mostrar as runas mais populares do jogo. Você acaba tendo bem mais informações quando vai direto na página do campeão que está interessado para saber como as runas são usadas com ele especificamente.

O melhor é que você pode aprender mais sobre cada runa nessa páginaFonte: League of Graphs/Reprodução

Para fazer isso, é só seguir os passos que demonstramos no tópico anterior e dar uma olhada na seção das runas mesmo. De qualquer forma, na página específica das runas, você terá a porcentagem de popularidade e de vitória de cada uma.

Se tiver algum dúvida sobre elas, basta passar o cursor do mouse por cima das runas para ver o que cada uma faz. Isso é ótimo para jogadores iniciantes que ainda estão aprendendo sobre as runas.

Builds dos jogadores profissionais

Temos certeza que um bom fã de League of Legends também deve se interessar pela cena profissional do jogo. Afinal, temos até o Campeonato Brasileiro de League of Legends para acompanhar ao longo do ano, com os melhores times brasileiros competindo toda semana.

Felizmente, o League of Graphs traz uma seção dedicada só conferir as builds que esses jogadores profissionais usam. Na página inicial, clique na opção “Campeões” e em “ProBuilds” logo em seguida.

Há uma seção dedicada só para essas builds profissionais!Fonte: League of Graphs/Reprodução

Na página geral dessas builds profissionais, você verá alguns dos jogos mais recentes desses jogadores, mas é claro que por ser uma seleção mais limitada, é possível que não veja seu Pro Player favorito.

Você verá os jogadores com partidas mais recentes aqui apenasFonte: League of Graphs/Reprodução

Só que isso é bem simples de resolver, já que basta ir no campo de pesquisa na parte direita superior desta página e escrever o nome do jogador profissional que quiser. O site mostrará os resultados e até saberá se o jogador se trata de um profissional.

Felizmente, a gente consegue pesquisar por jogadores profissionais individualmenteFonte: League of Graphs/Reprodução

Desta forma, você poderá ver os últimos jogos daquele jogador, várias de suas estatísticas e ainda poderá clicar em partidas individuais para dar uma olhada nas builds usadas por eles.

Aqui você tem acesso a praticamente todas as informações do seu jogador favorito!Fonte: League of Graphs/Reprodução

É claro que não basta imitar a build desses jogadores para jogar bem ou ter uma performance melhor, mas já é um bom começo para passar a estudar o jogo e ter uma noção do que você pode fazer em suas próprias partidas.

Até que é bem simples de usar o League of Graphs, não acha? Comente nos dizendo o que achou do site e que outras informações queria ver o LoL liberando em seu próprio launcher!