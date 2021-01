Leandro Karnal esbanja desânimo em dança com Gabriela Prioli e Mari Palma · .

Leandro Karnal foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta terça-feira (19) após surgir, nada animado, dançando funk ao lado de Gabriela Prioli e Mari Palma. Os apresentadores do CNN Tonight comemoraram o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil ao som da música Bum Bum Tam Tam, de MC Fioti.

No vídeo, publicado por Gabriela no Instagram, o escritor e palestrante narra um trecho da canção antes das duas apresentadoras aparecerem na gravação. “É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem está presente”, diz ele no começo da filmagem.

Em seguida, Mari e Gabriela começam a dançar, e o intelectual fica no meio, sem saber como agir, aparentando constrangimento.

No Twitter, o clima nada animado de Karnal chamou a atenção dos internautas. “Ultimamente, a minha energia tem sido a mesma do Karnal”, escreveu um usuário identificado como Bernardo. “Karnal na Dança dos Famosos urgente!”, brincou um internauda chamado Thomaz, referindo-se ao quadro do programa Domingão do Faustão, da Globo.

Em julho do ano passado, o escritor contou ao . sobre o convite para comandar o talk show ao lado de Gabriela Prioli e Mari Palma. “Senti a vontade de fazer algo novo, dinâmico e algo que eu nunca tinha feito. Senti no convite da CNN, que veio com o de outras redes, a possibilidade de algo”, comentou na ocasião.

Confira algumas das reações a seguir:

Karnal na Dança dos Famosos urgente!!!!! https://t.co/6vT6wWvPRL

— Тhomaz (@SimoesThomaz) January 19, 2021

A vontade de morrer do Karnal tá palpável KKKKKKKKKK https://t.co/z5biuxFYen

— jaina (@_jaiibs) January 19, 2021

eu queria dizer q eu sou o Karnal quando me levam pra qualquer rolê aleatório em que eu não possa simplesmente fazer headbanging https://t.co/kXAkBx19f9

— YuRivotril (@YuRivotril) January 19, 2021

Eu sou o Karnal diante das situações vida… Todo mundo alegrão… E eu🤷🏼… Eu sou feliz… “Só tô assim hj pq tô cansada”. https://t.co/UEovmhLmYP

— Vanessa Meira (@vanessarmeira) January 19, 2021