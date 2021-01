LeBron James brilha e Lakers vence Bucks fora de casa

Fora de casa, o Los Angeles Lakers vence o Milwaukee Bucks em mais uma grande jornada do astro LeBron James. Em 38 minutos de ação, James registrou 34 pontos, oito assistências, seis rebotes e seis cestas de três em dez tentativas. Anthony Davis obteve 18 pontos, nove rebotes e seis assistências, enquanto Kentavious Caldwell-Pope somou 23 pontos, com sete cestas de longa distância. Pelo Bucks, Giannis Antetokounmpo liderou com 25 pontos e 12 rebotes, mas obteve nove erros de ataque, sendo sete deles no primeiro tempo. Jrue Holiday fez 22 pontos e distribuiu nove passes decisivos e Khris Middleton fez 20 pontos e nove assistências. Com o triunfo, o Lakers subiu para 12 vitórias em 16 jogos na temporada 2020-21 da NBA, segue invicto longe de seus domínios (oito vitórias em oito jogos) e lidera a conferência Oeste.

(12-4) Los Angeles Lakers 113 x 106 Milwaukee Bucks (9-6)

Destaques

Los Angeles

LeBron James: 34 pontos, oito assistências, seis rebotes, 6-10 em três pontos

Anthony Davis: 18 pontos, nove rebotes, seis assistências

Kentavious Caldwell-Pope: 23 pontos, 7-10 em três pontos

Montrezl Harrell: 13 pontos, cinco rebotes

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 25 pontos, 11 rebotes, nove erros de ataque

Jrue Holiday: 22 pontos, sete assistências, cinco rebotes

Khris Middleton: 20 pontos, sete assistências, cinco rebotes

Brook Lopez: 13 pontos, quatro rebotes

Donte Divincenzo: dez pontos, quatro rebotes

(5-9) New Orleans Pelicans 118 x 129 Utah Jazz (11-4)

Destaques

New Orleans

Zion Williamson: 27 pontos

Brandon Ingram: 23 pontos

Lonzo Ball: 11 pontos, cinco assistências

JJ Redick: 11 pontos

Nickeil Alexander-Walker: 11 pontos

Steven Adams: oito pontos, 16 rebotes

Utah

Donovan Mitchell: 36 pontos, sete assistências, cinco rebotes, 6-8 em três pontos

Mike Conley: 20 pontos, seis assistências, três roubadas

Jordan Clarkson: 19 pontos

Rudy Gobert: 12 pontos, 11 rebotes, quatro bloqueios

Bojan Bogdanovic: 16 pontos

(8-8) New York Knicks 119 x 104 Golden State Warriors (8-7)

Destaques

New York

Julius Randle: 16 pontos, 17 rebotes, nove assistências

RJ Barrett: 28 pontos, cinco assistências

Mitchell Robinson: 18 pontos, oito rebotes

Elfrid Payton: 15 pontos, cinco assistências

Reggie Bullock: 12 pontos

Alec Burks: 11 pontos, cinco rebotes

Nerlens Noel: seis pontos, 11 rebotes, quatro bloqueios

Golden State

Stephen Curry: 30 pontos, quatro assistências, 5-14 em três pontos

Andrew Wiggins: 17 pontos, nove rebotes

James Wiseman: 15 pontos, oito rebotes

Eric Paschall: 12 pontos, oito rebotes

