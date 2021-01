Leeds toma dois gols em três minutos, leva 3 a 0 do Crawley Town e dá adeus à FA Cup

O Leeds de adeus neste domingo (10) ao sonho de conquistar a Copa da Inglaterra. Mesmo diante do modesto Crawley Town, que disputa atualmente a 4ª divisão do campeonato inglês, a equipe de Marcelo Bielsa caiu por 3 a 0 dentro do Broadfield Stadium, e se despediu da competição na terceira rodada da FA Cup.

Após um empate sem gols na primeira etapa, os Whites viram o sonho de título ruim logo aos 5 minutos do segundo tempo, quando o jovem Nick Tsaroulla, cria das categorias de base do Tottenham, abriu o placar para os donos da casa.

O cenário ficou ainda pior quando Ashley Nadesan marcou o segundo, três minutos depois.

Mesmo pressionando para tentar descontar, o Leeds acabou sofrendo outro gol. Aos 25 da etapa complementar, Jordan Tunnicliffe marcou o terceiro do Crawley Town, dando números finais ao placar.

Com a eliminação, o Leeds segue no longo jejum sem levantar uma taça da Copa da Inglaterra, fato que não acontece desde a temporada 1971/1972.

Após queda na FA Cup, a equipe de Marcelo Bielsa volta as atenções agora à Premier League. Na 12ª colocação, o time encara o Brighton no próximo dia 16, em Elland Road, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.