Legacies 3×2: a despedida de Rafael e a solução de Hope (Recap)

A 3ª temporada de Legacies, spin-off de The Vampire Diaries e The Originals, continua explorando os limites entre o bem e o mal. Além disso, o novo episódio provou que, como o seu próprio título afirma, “Goodbyes Sure do Suck” (ou “Adeus São Uma Droga”).

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 3×2 de Legacies

O grande destaque do episódio foi a história de Rafael. Enquanto ele ria de Landon por acreditar ser descendente do Rei Arthur, seu corpo começou a traí-lo. Ele começou a tossir e colocar para fora uma gosma preta. Ou seja, o mesmo sintoma que precedeu a morte de Chad no primeiro episódio da nova temporada.

Por mais que a Escola dos Salvatore tenha se esforçado para salvá-lo, já sabíamos que Rafael tinha poucos dias de vida.

Em uma despedida emocionante, ele diz para Hope que não tem medo de morrer. Para ele, existem diversas versões do paraíso e o dele será seu melhor dia em um loop infinito. Como se já não fosse o suficiente para chorarmos, ele diz que esse seu melhor dia foi com todas as pessoas que amou.

Além disso, Rafael prometeu também aproveitar cada momento que ainda tinha. Inclusive, um cometa estava pairando sobre eles e ele pretendia assistir ao fenômeno. Então, Hope teve uma ideia. E, se você já assistiu The Vampire Diaries e se lembra das artimanhas de Bonnie, você já deve saber qual é!

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Ela utiliza a energia do cometa para transportá-lo para uma realidade alternativa que funciona como prisão. Essa realidade segue os moldes que ele descreveu do paraíso – ou seja, é o seu melhor dia. Embora seja uma prisão, Hope diz que alguém só está preso se está sozinho. Então, sua mãe e seu pai se juntam à ele neste universo alternativo. Aliás, a decisão não foi tão difícil, já que a suposta prisão não tem Luas Cheias!

Por mais que a despedida do personagem de Legacies tenha sido emocionante (afinal, Rafael foi um dos personagens originais da série), esse pode não ter sido seu último episódio. Isso porque, como já vimos antes, esses mundos alternativos costumam não durar para sempre. Então, só nos resta esperar para saber o que vai acontecer com ele no futuro!

E aí, o que você está achando da 3ª temporada de Legacies? Deixe seu comentário no espaço abaixo!