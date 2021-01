Legacies 3×2: preview do episódio traz grandes reviravoltas; veja!

Com a exibição do episódio de estreia da 3ª temporada de Legacies, a The CW divulgou um preview bastante interessante para o próximo episódio da série. Pelo que foi mostrado nas imagens, em poucos segundos, o público verá grandes reviravoltas em breve.

Intitulado “Goodbye Sure Do Suck”, o episódio 3×2 vai abordar alguns conflitos envolvendo o super esquadrão, que acaba obtendo algumas informações devastadoras acerca de um de seus membros. Além disso, Alaric Saltzman (Matthew Davis) busca ajuda da Xerife Mac (Bianca Kajlich) para sanar algumas pendências muito importantes.

Dirigido por Eric Dean Seaton, com roteiro assinado por Benjamin Raab e Deric A. Hughes, o segundo episódio da 3ª temporada de Legacies será exibido na semana que vem, no dia 28 de janeiro.

Confira o preview completo:

Saiba mais sobre a 3ª temporada de Legacies, da The CW

Desenvolvida por Julie Plec e Brett Matthews diretamente para a The CW, Legacies é uma spin-off de The Originals, que por sua vez é uma obra derivada de The Vampire Diaries, ambas também exibidas pela emissora. No entanto, a trama gira em torno de uma nova geração de seres sobrenaturais, vindos da família de personagens já conhecidos, sendo ambientada na Escola Salvatore.

A 3ª temporada da série vem chamando a atenção pela possibilidade de resolução de alguns mistérios apresentados anteriormente. Inclusive, Brett Matthews disse em uma entrevista recente que os próximos episódios vão abordar as consequências do uso de magia negra, vistos na 2ª temporada, por Josie Saltzman (Kaylee Bryant).

Além disso, Matthews também revelou que diversos monstros continuarão aparecendo na série, já que trata-se de um elemento recorrente bastante pertinente à narrativa. Dessa forma, o público pode esperar por grandes emoções que provavelmente vêm por aí.

O episódio 3×2 de Legacies será exibido na próxima quinta-feira (28), na The CW.