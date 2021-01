Legacies: saiba tudo sobre a estreia da 3ª temporada (Recap)

Imagem: The CW/Divulgação

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Finalmente, a 3ª temporada de Legacies está entre nós! Depois de um hiato muito longo, os vampiros do universo de The Vampire Diaries estão de volta. Na estreia, Alaric continua tentando entender o que aconteceu com Hope e Landon e decide manter os estudantes longe da escola.

Confira o recap completo a seguir!

Veja como foi a estreia de Legacies

Segundo Alaric, os adolescentes deveriam viver como adolescentes por pelo menos um dia. Porém, o problema é que Malivore continua na ativa, enviando diversos monstros à escola, o que ainda coloca todos, incluindo Hope e Landon, em perigo. Ou seja, as coisas não são tão simples assim!

Além disso, um dos destaques do episódio – mas que não necessariamente agradou os fãs – foi Rafael sendo proclamado como rei. Apesar de se sentir mal pelo que aconteceu com Landon, ele ainda o incentiva a voltar à vida em uma cena emocionante.

E nós sabemos como Landon é firme e não desiste de seus princípios. Ele sempre quer fazer a coisa certa e está disposto a se sacrificar por isso, mas, ao mesmo tempo, ele deve se perguntar se isso vai valer a pena, já que ele não terá mais nada pela frente.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Enquanto isso, Hope se encontra em um estado semelhante ao coma. Até o momento, é válido acreditar que ela é uma lobisomem e bruxa poderosa. O que só torna mais estranha a forma como ela foi derrotada e sua situação atual!

Em outro núcleo, Josie começa a deixar a magia de lado. Ele sabe que seus experimentos com a magia negra foram os causadores de muitos dos problemas na 2ª temporada de Legacies, então ela se arrepende e decide abandonar seus poderes. Para isso, ela pode contar com a ajuda de sua irmã, Lizzie.

O problema de Josie desistir da magia é justamente a maior preocupação de Alaric: os monstros de Malivore continuam aterrorizando a escola. Todos os eventos parecem ser conectados ao Necromante, criatura bizarra presente desde a 1ª temporada e que se torna um personagem cada vez mais sinistro. Mas, até o momento, nada é certeza!

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Ainda na estreia de Legacies, Chad é morto e Alyssa parece finalmente decidir pelo caminho mais sombrio. Ela sempre quis ser poderosa. Além disso, ela sabe que não tem influência na escola e continua odiando tanto Josie como Lizzie. Logo, seu arco como vilã pode ter começado neste episódio e trazer uma trama interessante para a 3ª temporada.

E aí, o que você achou da estreia da 3ª temporada de Legacies? Conte o que você acha que acontecerá nos próximos episódios no espaço abaixo!