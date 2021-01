Leicester vence fácil, dorme na liderança e aumenta pressão sobre Lampard no Chelsea

A Premier League tem um novo líder! Pelo menos até quarta-feira… Nesta terça, o Leicester City venceu o Chelsea por 2 a 0, com certa facilidade, no King Power Stadium, pela 18ª rodada, e assumiu a ponta da tabela.

Agora, o time comandado por Brendan Rodgers possui 38 pontos e lidera de forma isolada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Para seguir assim, terá que secar o Manchester City (35 pontos), que pega o Aston Villa na quarta-feira, e também o Manchester United (37), que visita o Fulham também na quarta.

O Chelsea, por sua vez, estaciona nos 29 pontos e está apenas em 8º lugar, fora até da zona de classificação para a próxima Europa League.

Time que mais investiu na última janela de transferências, com um gasto de R$ 1,6 bilhão, o clube de Stamford Bridge vê também aumentar a pressão em cima do técnico Frank Lampard, que acumula resultados decepcionantes e corre risco de demissão.

Em campo, o duelo foi praticamente definido no 1º tempo.

Logo aos 6 minutos, Ndidi acertou um lindo chute da entrada da área e viu a bola bater na trave antes de morrer no fundo das redes de Mendy.

Os Blues foram obrigados a irem para cima e deixaram o contra-ataque aberto para o Leicester. E os Foxes fizeram questão de aproveitar.

Aos 40, em jogada de enorme velocidade, Maddison recebeu de Albrighton e tocou na saída de Mendy para ampliar.

No 2º tempo, o panorama permaneceu: um Chelsea praticamente inerte contra um Leicester que criava chance atrás de chance na transição rápida.

Furioso, Lampard tentou mudar alguma coisa tirando Havertz e Hudson-Odoi, ambos com atuações desastrosas, e colocando os também decepcionantes Werner e Ziyech.

Mas nada mudou, e o novo líder da Premier League conseguiu controlar tranquilamente o placar até o apito final.

No final de semana, as equipes tiram um pouco de foco do Inglês e entram em campo contra times de divisões menores pela FA Cup.

Ndidi comemora após marcar para o Leicester sobre o Chelsea EFE

Leicester 2 x 0 Chelsea

GOLS: Leicester: Ndidi e Maddison

LEICESTER: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans e Justin; Ndidi, Albrighton (Ricardo Pereira), Tielemans, Maddison (Ayoze Pérez) e Barnes; Vardy (Iheanacho) Técnico: Brendan Rodgers

CHELSEA: Mendy; Reece James, Rüdiger, Thiago Silva e Chilwell; Kovacic, Mount e Havertz (Ziyech); Hudson-Odoi (Werner), Pulisic e Abraham Técnico: Frank Lampard

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

1º gol de Ndidi em 13 jogos pelo Leicester na temporada

8º gol de Maddison em 23 jogos pelo Leicester na temporada

1ª vez que Maddison marca em 3 jogos consecutivos na carreira

O Chelsea já levou 50 gols fora de casa desde que Lampard foi contratado como técnico

O Chelsea terminou o jogo com 64% de posse de bola

Das 8 finalizações do Leicester no jogo, 6 foram certas na meta de Mendy

1ª vitória do técnico Brendan Rodgers em 16 jogos contra o Chelsea em sua carreira

5ª derrota de Lampard nos últimos 9 jogos do Chelsea

Classificação

– Leicester: 1º lugar, com 38 pontos

– Chelsea: 8º lugar, com 29 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela FA Cup.

Domingo, 24/01, 09h*, Chelsea x Luton Town

Domingo, 24/01, 11h30*, Brentford x Leicester

*horário de Brasília