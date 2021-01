Leicester vence Newcastle dentro do St. James’ Park e embola a briga pelo G4 da Premier League

A briga pela liderança da Premier League está cada vez mais quente. Neste domingo (03), o Leicester City venceu o Newcastle United dentro do St. James’ Park por 2 a 1 e colocou novamente na disputa pela ponta do Campeonato Inglês. Os gols da vitória foram marcados por James Maddison e Youri Tielemans, na segunda etapa. Andy Carroll descontou para os donos da casa.

Com o triunfo fora de casa, a equipe de Brendan Rodgers chegou aos 32 pontos, na terceira colocação provisoriamente, até o complemento desta rodada. Com isso, os Foxes ficam a um ponto de Liverpool e Manchester United, que lideram a competição, mas com uma partida a menos.

Já o Newcastle estaciona na 15ª colocação do Campeonato Inglês, com os 19 pontos conquistados em 16 rodadas.

O jogo

Após tropeçar diante do Crystal Palace na última rodada, o Leicester dava sinais de que não conseguiria repetir as boas atuações da reta final de 2020. Pouco inspirada, a equipe de Brendan Rodgers pouco produziu ofensivamente, e cedeu à marcação da defesa armada por Steve Bruce.

No segundo tempo, no entanto, a postura dos visitantes foi outra. Logo nos minutos iniciais, Vardy teve boa chance de abrir o placar, mas finalizou mal.

A pressão surtiu efeito aos 10 minutos do segundo tempo. Em jogada de velocidade para o ataque iniciada pelo zagueiro Wesley Fofana, Barnes arrancou e achou Vardy na ponta esquerda. O centroavante esperou a chegada de Maddison, que bateu forte para estufar as redes.

No momento em que o Newcastle pressionava em busca do empate, o Leicester foi às redes novamente. Após ótima assistência de Albrighton, Tielemans acertou uma verdadeira bomba para ampliar o placar.

Os donos da casa ainda conseguiram descontar com Andy Carroll, que havia entrado há poucos minutos na partida, complementando lance de bola aérea com um chute forte.

Após a partida deste domingo, o Leicester volta a campo apenas no próximo sábado (09), na partida contra o Stoke City, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O duelo seguinte pela Premier League acontece no dia 16, frente o Southampton, no King Power Stadium.

Já o Newcastle encara o Arsenal também no sábado, em outra partida da terceira fase da Copa da Inglaterra. O time volta a campo pelo Campeonato Inglês no próximo dia 12, contra o Sheffield United, no St. James’ Park.

NEWCASTLE UNITED 1 X 2 LEICESTER CITY

GOLS: James Maddison (55′) e Youri Tielemans (72′) para o Leicester; Andy Carroll (82′) para o Newcastle

Newcastle United: Darlow; Yedlin (Andy Carroll), Fernández, Schär, Clark e Ritchie; Almirón (Murphy), Sean Longstaff, Joelinton (Shelvey) e Matthew Longstaff; Callum Wilson;

Leicester City: Schmeichel; Justin, Fofana, Evans e Castagne; Ndidi e Tielemans; Albrighton, Maddison (Soyuncu) e Barnes; Jamie Vardy