Leicester vence Southampton, ultrapassa Liverpool e cola no United na liderança da Premier League

O Leicester City segue firme na briga pelo título da Premier League. Com gols de Maddison e Barnes, os Foxes venceram o Southampton por 2 a 0. O jogo, válido pela 18ª rodada da competição, foi realizado King Power Stadium, no sábado (16/01).

Com o triunfo, a equipe de Brendan Rodgers está na segunda colocação com 35 pontos, um a menos do que o líder Manchester United, mas pode ser ultrapassada pelo Liverpool (33).

Já o Southampton estaciona na 8ª colocação do Campeonato Inglês, com os 29 pontos conquistados.

O jogo

O primeiro tempo começou com muito equilíbrio entre as equipes. O Leicester criou a primeira boa oportunidade aos 19 minutos. Albrighton tocou no meio da área, Vardy fez um corta luz e Barnes chutou, mas o goleiro do Southampton defendeu.

Aos 23, Smallbone ajeitou com categoria, Adams fez boa jogada na entrada da área e chutou com força no canto esquerdo, mas Schmeichel fez grande defesa e mandou a bola para escanteio.

Os donos da casa abriram o placar aos 37 minutos. Depois de jogada bem trabalhada pela direita, Tielemans deu uma virada de jogo pelo lado esquerdo para Maddison, que encheu o pé na saída do goleiro McCarthy, que nem se mexeu.

Antes do intervalo, o Southampton quase chegou ao empate. Aos 41, Bertrand finalizou forte, mas parou em outra boa defesa de Schmeichel.

Na etapa final, o Southampton quase empatou com um golaço. Armstrong soltou pancada de fora e a bola explodiu no travessão do Leicester.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Leicester quase fez os segundo gol. Após cruzamento na área, Barnes finaliza de primeira, mas Bertrand salvou quase em cima da linha.

Vardy perdeu um gol inacreditável aos 39 minutos. Depois de receber passe pela direita, ele deixou o zagueiro no chão com um corte e chutou em cima do goleiro.

Os donos da casa chegaram ao segundo gol nos acréscimos. Aos 50, a zaga do Southampton falhou e Tielemans acionou Barnes, que entrou dentro da área e só chutou na saída do goleiroMcCarthy.

LEICESTER 2 X 0 SOUTHAMPTON

GOLS: Maddison e Barnes

Leicester City: Schmeichel, Evans, Fofana (Söyüncü), Justin, Castagne, Maddison (Pérez), Tielemans, Ndid, Barnes, Albrighton e Vardy;

Técnico: Brendan Rodgers

Southampton: McCarthy, Stephens, Bednarek, Bertrand, Walker-Peters, Ward-Prowse, Diallo, Smallbone, Armstrong, Walcott e Adams;

Técnico: Ralph Hasenhüttl

Próximos jogos

Terça-feira, 19/01, 17h15* – Leicester City x Chelsea – Premier League

Terça-feira, 19/01, 17h* – Southampton x Shrewsbury Town – Copa da Inglaterra

*horários de Brasília