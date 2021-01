Leila convoca organizadas para ‘festa inesquecível’ antes do embarque para final da Libertadores

Na última terça (12), o Palmeiras avançou à final da Conmebol Libertadores após 21 anos. Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o River Plate, os comandados por Abel Ferreira foram à decisão do torneio. Antes da partida, uma festa que chamou a atenção na porta do CT e nos arredores do Allianz Parque. Agora, para a partida que pode dar o bicampeonato ao clube paulista, outro evento inesquecível para os torcedores do Palmeiras deve acontecer.

Isso porque Leila Pereira, dona da maior patrocinadora do clube, fez um convite às organizadas do Palmeiras para a realização de uma ‘festa inesquecível’ antes da decisão do torneio continental.

“André, Paulo, meninos, vamos fazer uma festa? Essa já foi espetacular. Mas, vamos fazer uma outra. Eu não sei se é dia 30, se é um dia antes que eles vão para o Rio. Seja o que for, André, Paulo, conta comigo aí. Vamos fazer uma coisa inesquecível”, disse Leila Pereira em áudio.

O ESPN.com.br confirmou com a assessoria de Leila Pereira a veracidade do áudio. A empresária ainda telefonou para André Guerra e Paulo Serdan e parabenizou os dois pela festa feita antes da semifinal contra o River Plate.

Na Rua Palestra Itália e Avenida Marquês de São Vicente, centenas de torcedores fizeram um ‘corredor alviverde’ para apoiar a ida do ônibus da delegação para o Allianz Parque. No estádio, mais festa na chegada e após a classificação à final.

Agora, o Palmeiras terá pela frente o Santos na decisão da Libertadores. A partida será realizada no Maracanã, dia 30 de janeiro.