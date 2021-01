Leila Pereira defende Mundial de 1951, fala de rixa com Paulo Nobre e revela maior objetivo político no Palmeiras

Na noite que antecede a grande semifinal da Libertadores entre Palmeiras e River Plate, Leila Pereira falou.

A presidente da Crefisa e conselheira do Verdão foi a convidada do Arena SBT, e não fugiu das perguntas sobre Mundial, Paulo Nobre e política palmeirense!

Djalma Vassão/Gazeta Press

O Palmeiras tem Mundial?

Emerson Sheik, ídolo do Corinthians e herói do título da Libertadores de 2012, questionou se um suposto inédito título Mundial era o grande objetivo de Leila no Palmeiras. Com muito bom-humor, a conselheira respondeu:

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Nós somos campeões mundiais, sim. Nós fomos os primeiros a conquistar. Não vem com esse papo bobo. O que vocês pensam não importa para nós palmeirenses.”

Rixa com Paulo Nobre?

Já Mano questionou se Leila tinha problemas com Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, e a empresária botou panos quentes na história:

“Eu não pulo etapas, na minha vida eu sempre tive foco, objetivos. Meu objetivo hoje é ser reeleita conselheira do Palmeiras. Conseguindo isso, que vou ficar extremamente feliz, e aí é outro papo. E esse problema com o Paulo, se ele vai ser candidato ou não para conselheiro, é completamente insignificante pra mim. Ele sendo ou não, eu sigo sendo candidata. Cria-se uma polêmica entre mim e esse ex-presidente que é completamente injustificada. Sigo meus objetivos independentemente do meu concorrente. Não tenho medo de ninguém. Eu olho para frente, não para trás.”

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Quer ser presidente do Palmeiras?

Parte da política palmeirense há três anos, muito se especula sobre o futuro de Leila no clube. Será que ela buscará o cargo de presidente?

“Sou candidatíssima à eleição do conselho deliberativo no dia 6 de fevereiro. É muito cedo para falar sobre candidatura para presidente. Hoje eu não posso ser. Eu preciso ser reeleita conselheira primeiro, e é para isso que estou trabalhando bastante. Sou presente no clube social, parceira do nosso presidente. Não sou diretora, sou uma conselheira, e gostaria muito de ser reeleita. Depois é outra história.”