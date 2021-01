Leipzig não aproveita tropeço do Bayern e vê Sancho e Haaland brilharem em vitória do Dortmund fora de casa

O Borussia Dortmund atrapalhou os planos do Red Bull Leipzig. Na tarde deste sábado, a equipe venceu o vice-líder fora de casa por 3 a 1 e impediu que os donos da casa assumissem a primeira posição da Bundesliga, uma vez que o líder Bayern de Munique perdeu por 3 a 2 para o Borussia Monchengladbach.

O resultado deixa o Leipzig dois pontos atrás do Bayern, e coloca o Dortmund na quarta colocação, com 28 pontos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O primeiro tempo do embate entre as duas equipes deixou a desejar. Com inúmeros erros de passes e finalizações erradas, Leipzig e Dortmund trouxeram poucas emoções aos torcedores.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Porém, no segundo tempo, Sancho colocou os visitantes em vantagem. Logo em seguida, após linda trama pelo lado esquerdo, Haaland completou cruzamento de cabeça para anotar o segundo. Foi do matador ainda o terceiro dos visitantes.

Nos minutos finais, Alexander Sörloth diminuiu o placar, mas era tarde demais para uma reação do Leipzig, que sofre sua segunda derrota na Bundesliga 2020/2021.

GOLS: Jadon Sancho, aos 10 min do 2° tempo e Haaland, aos 21 min e aos 39 min do 2° tempo. Alexander Sörloth, aos 43 min do 2° tempo.

Red Bull Leipzig: Péter Gulácsi; Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Willi Orban, Amadou Haidara, Marcel Sabitzer (Lukas Klostermann), Angeliño, Tyler Adams, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg (Alexander Sørloth), Dani Olmo. Técnico: Julian Nagelsmann.

Borussia Dortmund: Roman Bürki; Mats Hummels, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro, Thomas Meunier, Marco Reus, Thomas Delaney, Axel Witsel (Emre Can), Erling Haaland, Giovanni Reyna, Jadon Sancho. Técnico: Edin Terzić

– Red Bull Leipzig teve 55% de posse de bola ao longo do segundo tempo.

– Dortmund acertou seis vezes o gol do Leipzig

– Haaland anotou dois gols na vitória do Dortmund

Classificação

Red Bull Leipzig: 2° colocado

Borussia Dortmund: 4° colocado

Próximos jogos

Sábado, 16/01, 11h30*, Red Bull Leipzig x Wolfsburg, Bundesliga

Sábado, 16/01, 11h30*, Borrusia Dortmund x Mainz 05, Bundesliga

*horário de Brasília