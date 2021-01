Leitura: Maneiras divertidas de ler para estudantes com preguiça

Professores sabem que há estudantes que adoram ler, assim como outros que não gostam. Pode haver muitos fatores relacionados ao motivo de alguns alunos relutarem.

O livro pode ser muito difícil para eles, os pais em casa podem não encorajar ativamente a leitura ou o aluno simplesmente não está interessado no que está lendo. Como professores, é nosso trabalho ajudar a nutrir e desenvolver o amor pela leitura em estudantes de todas as idades.

Ao empregar estratégias e criar algumas atividades práticas divertidas, consegue-se motivar os alunos a querer ler, e não apenas porque os fazemos ler.

Quatro atividades de leitura prática podem estimular até os leitores mais relutantes a se entusiasmarem. Confira!

Uso da tecnologia

A tecnologia hoje é inacreditável! Existem tantas maneiras de tornar os livros interessantes a partir de aplicativos disponíveis para tablet ou smartphone. Muitos títulos estão disponíveis neles com imagens e outras interações, garantindo assim que a atividade fique mais divertida.

Leia também – Jogos na educação: Benefícios de aprender com gamificação

Registro da leitura

Permitir que as crianças escolham o que desejam ler com base em seus próprios interesses irá incentivá-las a querer ler. Uma atividade divertida para tentar é deixar o aluno selecionar um livro de sua escolha e gravá-lo lendo o livro em voz alta. Em seguida, reproduza a gravação e peça ao aluno que acompanhe a voz. A pesquisa mostrou que quando os alunos se ouvem lendo, sua leitura se torna melhor. Esta é a atividade perfeita para adicionar aos seus centros de aprendizagem. Coloque um gravador e vários livros diferentes no centro de leitura e permita que os alunos se revezem gravando a leitura.

Ler em voz alta

Ouvir histórias de um professor pode ser uma das partes favoritas do dia escolar do aluno. Para incutir esse tipo de paixão pela leitura em seus alunos, dê a eles a oportunidade de escolher qual livro você lerá para a classe. Escolha dois ou três livros que considere apropriados para seus alunos e deixe-os votar no melhor. Tente influenciar o voto dos alunos que você sabe que relutam em ler.

Faça uma caça ao tesouro

Os jogos são uma forma divertida de envolver os alunos na aprendizagem enquanto se divertem. Tente criar uma caça ao tesouro em sala de aula, onde cada equipe tem que ler as pistas para descobrir onde estão os itens que estão procurando. Os alunos que não gostam de ler nem perceberão que estão praticando suas habilidades de leitura.