Lembra dela? Atriz de Feiticeiros de Waverly Place é enfermeira e combate a Covid · .

Um dos sucessos do Disney Channel nos anos 2000, a série Os Feiticeiros de Waverly Place (2007-2012) terminou há nove anos –em 6 de janeiro de 2012. Intérprete de Harper Finkle, Jennifer Stone se dedica à enfermagem e tem atuado no combate à Covid-19 nos Estados Unidos, onde mais de 357 mil pessoas já morreram vítimas da nova doença.

Melhor amiga da protagonista Alex Russo (Selena Gomez) na história, Harper conquistou o público com suas roupas únicas e seu jeito divertido. Além da série da Disney, Jennifer também atuou em filmes como Harriet, a Espiã – Guerras de Blogs (2010), Meninas Malvadas 2 (2011), Exorcismo Adolescente (2014) e Santa Girl (2019).

No entanto, aos 27 anos, ela tem chamado a atenção dos seguidores nas redes sociais por trabalhar na área da saúde durante a crise sanitária em decorrência do novo coronavírus. “Atriz de dia. Enfermeira do pronto-socorro à noite”, define a ruiva em suas redes sociais. Ela conseguiu o registro da profissão em abril do ano passado.

Em dezembro, Jennifer compartilhou um desabafo no Instagram sobre como é trabalhar em hospitais durante a pandemia e o cansaço dos profissionais. “Eu sei que tenho estado um pouco desaparecida recentemente. Para ser honesta, tem havido muito o que balancear. Esta semana é a última do meu programa de bacharelado em Enfermagem”, escreveu ela.

“O aumento de casos da Covid e a diminuição de leitos hospitalares disponíveis exauriram enfermeiros em todo o mundo. Em meio a tudo isso, as outras responsabilidades da vida também não param. Eu provavelmente poderia hibernar durante um ano inteiro, mas cansada ou não, tenho que continuar”, afirmou.

Jennifer ainda incentivou seus fãs a se vacinarem conta a Covid-19. Ela publicou a foto do momento em que recebeu a vacina em 20 de dezembro –até agora, não há indícios de que a atriz tenha se transformado em jacaré.

“Acabei de receber a primeira das duas doses da vacina da Covid-19, que foi aprovada para autorização de uso de emergência (nos EUA). Eu me preocupo com a novidade disso? Claro. Sou sortuda de ter a oportunidade de receber a vacina? Absolutamente”, declarou.

“Depois de muita pesquisa e pesando meus fatores de risco, decidi que valia a pena assumir o risco de uma nova vacina em detrimento do que vi sobre os efeitos desconhecidos a longo prazo deste vírus. Recomendo que você faça sua pesquisa (acadêmica e confiável) e decida por si mesmo o que é melhor para você e para seus entes queridos quando puder tomar a vacina. Fique seguro. Fique bem. Seja educado.”

Confira as publicações da artista sobre seu trabalho como enfermeira: