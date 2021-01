‘Lençol encharcado’ · .

Mayra Cardi desabafou em suas redes sociais após passar sua primeira noite com sintomas fortes da Covid-19. “Passei muito mal, tive muita febre. Estou tirando tudo, edredom, lençol, tudo encharcado”, disse a coach fitness na manhã desta quarta-feira (6). A blogueira está rouca após testar positivo para o novo coronavírus.

Pela ferramenta Stories do Instagram, Mayra contou aos seguidores sobre como estava se sentindo. “Para deixar vocês a par da minha situação, eu estou bem melhor, passei muito mal a madrugada inteira, muita febre”, relatou a ex-mulher de Arthur Aguiar. A blogueira acabou suando a madrugada inteira.

“Estou levantando agora, tirando tudo, edredom, lençol, tudo encharcado. Mas acho que foi bom, deve ter botado muita coisa para fora. Encharcou, encharcou, passei muito mal, mas acordei melhor”, disse a ex-BBB. “Já abri a janela para entrar uma luz, vou tomar um banho e é isso”, completou.

Confira o desabafo de Mayra Cardi:

Na terça-feira (5), Mayra Cardi voltou de suas férias no meio do mato com a Covid-19. A empresária, que passou o Ano-Novo sozinha, desabafou nesta terça-feira (5) que está com sintomas fortes do coronavírus. “Estou ruim e sou do grupo de risco”, entregou.

Em um vídeo de 13 minutos publicado em seu Instagram, a ex-BBB lamentou ter notícias ruins para seus seguidores. Como estava de férias no período de festas, a influenciadora contou que ao retornar para casa, no interior de São Paulo, fez um teste para a doença em uma farmácia.

“Cheguei e a primeira coisa que fiz, sem sombra de dúvida, foi o teste. E eu não estava sentindo nada. Resumo: deu Covid-19 positivo, e sou do grupo de risco. Eu tenho bronquite asmática”, revelou.