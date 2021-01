Lenovo anuncia novos notebooks IdeaPad e o tablet P11

Nesta quinta-feira (7), a Lenovo apresentou várias novidades em sua conferência pré-edição 2021 da Consumer Eletronics Show (CES). Entre os destaques há a nova linha de notebooks IdeaPad, incluindo um modelo compatível com 5G, e o tablet P11.

Com a promessa de fazer o usuário “dizer adeus ao Wi-Fi lento em casa”, o Lenovo IdeaPad 5G traz o processador Snapdragon 8cx, 8 GB de memória RAM, SSD PCIe de 256 GB ou 512 GB e tela Full HD de 14 polegadas. O modelo, que tem entrada para cartão SIM, se destaca também pela bateria com duração de 20 horas, segundo a fabricante.

IdeaPad 5G.Fonte: Lenovo/Divulgação

A linha 2021 de laptos Lenovo tem ainda o Ideapad 4G/LTE, com uma configuração semelhante à do anterior, mas sem suporte ao 5G, e os poderosos IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro. Os dois últimos serão comercializados nas versões com tela de 14 ou 16 polegadas e até 120 Hz de frequência.

IdeaPad 5 Pro.Fonte: Lenovo/Divulgação

O 5i Pro é equipado com processador Intel Core i7 e suporta até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento interno (SSD PCIe M.2). Já os modelos 5 Pro contam com chipset AMD Ryzen Mobile de última geração, até 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento (SSD PCIe M.2), dependendo da versão.

Lenovo Tab P11

Versão mais simples do Tab P11 Pro apresentado em 2020, o novo modelo possui tela IPS de 11 polegadas com a tecnologia Eye Care, que reduz o cansaço visual. As especificações incluem o processador Snapdragon 662 com LTE avançado, até 6 GB de RAM e bateria com autonomia de 15 horas, conforme a Lenovo.

Tab P11.Fonte: Lenovo/Divulgação

Ele traz ainda câmera frontal de 8 MP, quatro alto-falantes com tecnologia Dolby Atmos, a função Smart Privacy para desfocar o fundo em vídeochamadas e o Google Kids Space, com conteúdos infantis. O tablet também possui suporte à caneta Precision Pen 2 e ao teclado Keyboard Pack.