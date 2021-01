Lenovo Yoga AIO 7 traz tela giratória com posição vertical

Uma das novidades da Lenovo durante a CES 2021 será o computador all-in-one Yoga AIO 7. O grande destaque do modelo é a tela giratória de 27 polegadas que pode ficar na posição vertical. Um conceito muito raro entre os PCs da mesma categoria.

O recurso é ideal para quem realiza edição de textos longos e diagrama jornais ou revistas. Segundo a própria marca, ele também pode ser usado para entretenimento, como assistir vídeos na rede social TikTok ou acompanhar o feed de notícias do Twitter.

Lenovo Yoga AIO 7 com monitor na posição vertical.Fonte: Lenovo/Divulgação

O Lenovo Yoga AIO 7 chegará ao mercado com duas opções de monitores IPS 4K. Além da versão regular, há um modelo de tela que atende aos padrões de cores Adobe RGB e DCI-P3 – indicada para usuários que trabalham com edição de imagem.

Os consumidores também poderão optar entre os processadores Ryzen 7 4800H e Ryzen 5 4500H, ambos fabricados pela AMD. Ademais, o computador virá acompanhado da placa de vídeo integrada RTX 2060 da Nvidia.

Por fim, o Yoga AIO 7 poderá ser conectado a um notebook através do cabo USB-C. Dessa forma, o usuário poderá comandar o hardware completo do all-in-one – tela, alto-falantes, mouse, teclado e até mesmo HD – diretamente pela segunda máquina.

Computador all-in-one com o monitor na posição original.Fonte: Lenovo/Divulgação

Lançamento antecipado na China

Com o nome de Yoga 27, o Lenovo Yoga AIO 7 está disponível no mercado chinês desde novembro de 2020. Segundo a marca, o all-in-one será lançado em “mercados selecionados” a partir de fevereiro deste ano.

As primeiras informações revelam que o computador será vendido a partir de US$ 1.599 – cerca de R$ 8.620 na conversão direta entre as moedas. Logo, os valores podem variar de acordo com as configurações e opções de disco rígido.