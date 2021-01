Léo Gil, do Vasco, destaca importância de confrontos diretos

O Vasco segue na luta contra o rebaixamento. Os cruzmaltinos perderam a chance de se afastar da degola com a derrota para o Coritiba. Só que o time tem novo confronto direto nesta quarta-feira, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. O volante Léo Gil afirmou que o elenco sabe da importância dos bons resultados nestas partidas.

“Sabemos que temos uma sequência muito importante. Várias finais. Mais importante é pensar no Bragantino. Equipe forte, dura, estamos analisando com o professor. Acreditamos no trabalho que estamos fazendo. A equipe está demonstrando mais confiança. Vamos buscar três pontos importantíssimos fora de casa para nossa permanência”, disse.



Foto: Divulgação

Léo Gil rasgou elogios ao técnico Vanderlei Luxemburgo. O argentino lembrou da grande experiência do treinador vascaíno. O time precisa de um bom resultado para não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento nesta rodada.

“Vanderlei é um excelente treinador, pelo pouco que trabalhei com ele. Treinou o Real Madrid, Palmeiras, Seleção Brasileira. Trabalhou no Vasco há pouco, também começou aqui. Então ele veio para ajudar e está fazendo um ótimo trabalho. No último jogo tivemos um mau momento quando expulsaram nosso companheiro (Henrique). Quando ganhamos, ganhamos todo e quando perdemos, perdemos todos. Estamos muito positivos, tanto com o “Mister”, quanto com os companheiros”, declarou.