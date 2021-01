Léo Matos elogia intensidade nos treinos e chama Vanderlei Luxemburgo de “mito do futebol”

O lateral Léo Matos elogiou a postura e seriedade com que o novo treinador Vanderlei Luxemburgo conduz os treinamentos em sua segunda passagem pelo Vasco. O clube carioca ocupa, atualmente, a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro com 28 pontos somados, mesma pontuação do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento da competição.

Segundo o atleta, o clima no vestiário é de animação e o objetivo é “ser campeão desses 12 jogos”, referindo-se ao número de partidas que restam da competição. Ele ainda elogiou a história de Luxemburgo: “dispensa comentários de minha parte, ele é um mito no futebol. Ele é experiente e exigente”, disse.

Segundo Léo Matos, a alta cobrança é encarada com bons olhos pelo grupo: “isso faz parte do futebol. Tem de ter cobrança, afinal, a camisa do Vasco é enorme. Foi comigo e com os outros jogadores. Cada atleta tem de saber administrar essa situação e entender que é para ajudar. Não se pode colocar para baixo. É normal a cobrança, eu e meus companheiros recebemos muito bem”

O primeiro compromisso do Vasco de Luxemburgo está marcado para esta quinta-feira, em confronto contra o Atlético-GO, às 21h, em Goiânia. O jogo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão contra um adversário que ocupa a 12ª colocação no campeonato e luta para se manter na zona de classificação para a Copa Sul-Americana