Léo Moura é contratado pelo Resenha FC para a disputa da Libertadores de FUT 7

O Resenha FC, clube do Piauí, fechou nesta terça-feira a contratação do jogador Léo Moura para disputar a Taça Libertadores Fut 7. O lateral atuará pela primeira vez na categoria e chega para ser o grande jogador da equipe.

A Libertadores será disputada em julho, no Rio de Janeiro, e, além do lateral, a equipe conta com o melhor jogador do mundo da modalidade, o brasileiro Vassoura, que também joga futsal e atua na seleção do Azerbaijão.

(Divulgação/Resenha FC)

Léo Moura tem 42 anos e seu último clube foi o Botafogo-PB. O lateral tem em seu currículo passagens por Flamengo, Grêmio, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Vasco e Palmeiras, além de uma Copa Libertadores, um Brasileirão, duas Copas do Brasil e oito campeonatos estaduais.