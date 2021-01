Léo Natel valoriza momento do Corinthians e destaca atuação contra o São Paulo

Depois de um começo ruim no Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu se acertar sob o comando de Vagner Mancini. O time melhorou de rendimento, escapou da briga para fugir do rebaixamento e agora almeja uma vaga na próxima Libertadores.

O bom momento vivido pela equipe foi valorizado por Léo Natel neste sábado. O atacante destacou que o time esta tranquilo e pode terminar a temporada de forma positiva caso se classifique para a competição continental.

“Estamos nos conhecendo a cada jogo. Já é nítida a melhora. Por isso, estamos há seis jogos sem perder. Creio que, com este bom momento, a tendência é aproveitarmos mais as chances criadas. O grupo está tranquilo, pois nos distanciamos da zona de rebaixamento e, agora, podemos pensar em algo mais próximo da grandeza do Corinthians. Basta continuarmos realizando este bom trabalho até o fim do Brasileiro”, declarou em entrevista ao SCCP Scouts.

“É claro que gostaríamos de ter ganho um título ou avançado mais em outras competições, como a Copa do Brasil. Mas no Brasileiro tem muita coisa para acontecer. Vamos ver o que vai rolar. Se a gente beliscar uma vaga na Libertadores, a análise da temporada, com certeza, será mais positiva”, completou.

O jogador também exaltou a atuação do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o time alvinegro estava bem preparado e poderia até ter conquistado os três pontos com mais facilidade.

“Tivemos um bom tempo de preparação. Então, fisicamente, estávamos muito bem. Na parte tática, o professor nos passou que não poderíamos dar espaços ao São Paulo. É o líder do campeonato e estava há muitos jogos sem perder. Conseguimos colocar em prática tudo o que nos foi passado durante os treinamentos. Poderíamos até ter ganho com mais folga”, disse Léo Natel.

“O Corinthians passou por muitas mudanças neste ano. Não foi só no ataque. Hoje, com mais confiança, todos acabam rendendo mais. Acho que fui bem contra o São Paulo. O Gustavo fez um gol e deu uma assistência nos dois últimos jogos. As coisas vão acontecendo naturalmente com o aumento da confiança”, concluiu.