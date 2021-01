Léo Pereira recebe proposta do Besiktas e pode deixar o Flamengo por empréstimo

Contratado há um ano, Léo Pereira pode estar de saída do Flamengo. O clube recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo empréstimo do zagueiro até junho de 2022, com opção de compra ao término do contrato. Caso aceite a oferta, o Rubro-Negro também receberia um valor de imediato pela cessão. A informação foi divulgada pelo site ‘ge’ e confirmada pelo LANCE!.

Com foco total na reta final do Campeonato Brasileiro e na partida contra o Palmeiras nesta quinta-feira, a diretoria do Flamengo analisa a possibilidade de negociar o jogador sem pressa. No entanto, a definição deverá sair nos próximos dez dias, já que a janela de transferências na Turquia se encerra em 1º de fevereiro.

Após passagem de destaque pelo Athletico-PR, Léo Pereira chegou ao Flamengo como um pedido de Jorge Jesus e com a expectativa de substituir Pablo Marí. O atleta, no entanto, não conseguiu se firmar e perdeu espaço ao longo do ano.

Sem entrar em campo desde o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Racing, em 24 de novembro, Léo Pereira acumula 34 jogos e um gol com a camisa do Flamengo.