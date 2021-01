Leonora dá lição em Carmela e barra sabotagem nojenta; descubra qual · .

Leonora (Ellen Rocche) vai impedir que Carmela (Chandelly Braz) realize uma sabotagem nojenta em Haja Coração. As duas disputarão uma vaga em um comercial de TV, e a malvada decidirá colocar laxante no suco das outras concorrentes. A ruiva dará uma lição na irmã de Tancinha (Mariana Ximenes) e trocará os copos com o remédio na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 8, a amiga de Penélope (Carolina Ferraz) chegará acompanhado por Dinalda (Renata Augusto) à Perípecia para fazer o teste para o comercial. “E aquela sua amiga lá? Aquela venenosa que ajudou a sabotar as outras concorrentes?”, questionará a empregada.

“Sabotagem é um termo meio forte, você não acha? Eu fiquei até arrependida de ter caído na pilha da tal Carmela. Foi ruim”, admitirá a ex-BBB. A filha de Francesca (Marisa Orth) entrará na agência na sequência. “O ‘baby bofe’ falou pra tomar cuidado com ela”, comentará a doméstica, que se afastará.

“Chegou o dia. Só restam essas daí no nosso caminho. Mas eu trouxe uma coisinha aqui que vai dar um jeitinho nelas. Fica tranquila”, afirmará a ex-namorada de Âdonis (José Loreto). “Olha, fofa, eu andei pensando e não vou aprontar mais essas baixarias, não. Eu vou ganhar essa campanha no talento e na honestidade”, rebaterá Leonora. “No talento? Então fechou, vai ser muito fácil te derrubar. Beijo, miga”, debochará a megera.

A modelo se sentirá mal por saber da nova armação e comentará com Dinalva. “Apronta antes, ou vai ficar esperando ser derrubada?”, aconselhará a amiga.

Mudança de lado

A ruiva, então, irá atrás da mau-caráter e dirá que estava apenas fingindo para ninguém na recepção desconfiar de nada. “Tremeu com a atuação? É claro que eu encenei. Qual é o plano?”, perguntará ela. “Piriri em gotas. Vamos fazer as simpáticas e servir um suquinho pras nossas concorrentes”, revelará a irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia), mostrando o frasco com laxante.

Carmela vai separar os copos das duas e despejará o remédio nos outros recipientes. Eleonora se oferecerá para levar a bandeja e pedirá para a jovem ir esperar na recepção para não levantar suspeitas. A personagem de Chandelly Braz topará o plano e sairá da cozinha.

Sozinha, a amiga de Rebeca (Malu Mader) jogará fora os sucos com laxante e deixará apenas um copo com a substância. Ela, então, servirá o refresco para as concorrentes e fará com que Carmela tome justamente o suco “batizado”.

Em seguida, elas aparecerão se arrumando para o teste. “Tô achando estranho, até agora nenhuma delas sentiu o efeito”, comentará a pilantra. Leonora se fará de sonsa e insinuará que o remédio talvez não fosse de boa qualidade.

Na hora de gravar sua cena, Carmela começará a sentir pontadas na barriga e a suar frio. O diretor vai reclamar da cara da jovem. “Eu tô sentindo uma dor aqui que não é de Deus”, disparará a malvada, saindo correndo para o banheiro.

A personagem de Ellen Rocche se sentirá satisfeita ao dar uma lição na rival. Ela ainda acabará conseguindo a vaga no comercial.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.