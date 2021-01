‘Ler depois’ do Google Chrome entra em fase de testes para Android

O Google Chrome Canary para Android recebeu a função “Ler depois” que reúne artigos de interesse da internet para leitura posterior. Um novo botão para marcação de uma página aparece ao apertar e segurar em um link, levando o link e título da página para a seção “Marcações” do navegador.

Ainda em desenvolvimento, o “Ler depois” (ou “Read later”, como apresentado pelas capturas de tela do site XDA-Developers) ainda está em fases iniciais e dá sinais de que ainda está incompleto. A ferramenta, por exemplo, ainda não sincroniza entre dispositivos da mesma conta e acaba não sendo tão útil quanto a criação de uma nova página de “Favoritos”.

Os links selecionados e direcionados para a leitura posterior ficam reunidos na seção “Lista de leitura” (ou “Reading list”), uma pasta da seção de marcações. De lá, os artigos são separados em páginas lidas e ainda não lidas, cada uma delas seguida por um botão com menu de opções.

XDA Developers/Reprodução

Considerando que a ferramenta ainda apresenta características de estar em estados iniciais para testes, ela parece ser especialmente interessante para incentivar a leitura pelo navegador. Levar o leitor diretamente para os artigos que lhe despertaram interesse é uma ótima estratégia para alimentar o hábito de consumo de textos.

Como testar o “Ler depois” do Google Chrome

Atualmente, a ferramenta está disponível no Google Chrome 88 como um recurso experimental. Com o navegador atualizado, acesse a página chrome://flags/#read-later para ser direcionado rapidamente para a ativação da ferramenta.

Saiba que habilitá-lo previamente não te garantirá a experiência completa que a Google pretende entregar e podem ocorrer bugs durante a utilização.

Não há previsão para o lançamento do “Ler depois” na versão pública do Google Chrome, tampouco para a distribuição para navegador ou iOS. Até lá, esperamos que a companhia adicione a sincronização entre dispositivos, diversifique os meios de marcação para textos ou até adicione atalho dedicado na barra superior do navegador.