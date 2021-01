Lessons in Chemistry: Brie Larson vai estrelar série da Apple TV+

A atriz Brie Larson foi escalada para protagonizar a série Lessons in Chemistry, do Applet TV+. A vencedora do Oscar por O Quarto de Jack também será uma das produtoras executivas do projeto. A produção é baseada no romance de estreia de Bonnie Garmus.

Ambientada no início dos anos 1960, a trama aborda uma mulher chamada Elizabeth Zott (Brie Larson), que tem o grande sonho de ser uma cientista importante. No entanto, devido a época, a sociedade considera que as mulheres pertencem à esfera doméstica, não à profissional. Desta forma, trabalhar com o que deseja não é uma opção.

Quando Elizabeth está grávida, sozinha e sem nenhuma perspectiva de melhorias em sua vida, ela aceita um emprego como apresentadora de um programa de culinária na televisão. Ao começar sua nova carreira, ela está decidida a aliar seu amor à ciência com as atuais circunstâncias que lhe são impostas, ensinando o seu público cativo muito mais do que simples receitas.

Brie Larson interpreta Carol Danvers no Universo Cinematográfico da Marvel. (Reprodução)Fonte: Marvel

Saiba mais sobre Lessons of Chemistry, do Apple TV+

O livro que dá origem a série ainda não foi publicado oficialmente e tem previsão de lançamento apenas para 2022. Vale destacar que o romance de Bonnie Garmus já teve seus direitos vendidos a cerca de 35 editoras em diversos países.

Além de Brie Larson, a roteirista Susannah Grant, que já foi indicada ao Oscar, também atuará como produtora executiva da série. Jason Bateman e Michael Costigan também integram o time de produção.

Os dois fazem parte da Aggregate Films, que atualmente se destacou no mercado audiovisual por produzir séries como Ozark, da Netflix, The Outsider, da HBO, e A Teacher, do Hulu.

Outros nomes do elenco ainda não foram escalados ou divulgados. Vamos aguardar por novidades de Lessons in Chemistry.