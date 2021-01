Letal no primeiro tempo, Leicester bate o Chelsea no Inglês e assume a liderança momentaneamente

O Campeonato Inglês tem um novo líder. Pelo menos por enquanto. O Leicester recebeu o Chelsea nesta terça-feira, no King Power Stadium, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ndidi e Maddison. Com o resultado, os Foxes chegam aos 38 pontos, assumem a liderança, e secam o Manchester United, que joga nesta quarta.

+ Veja a tabela da Premier League

LETAL

O time de Brendan Rodgers construiu a vantagem no primeiro tempo e apenas administrou o ritmo na etapa final. O volante Ndidi abriu o placar logo aos cinco minutos após pegar sobra na entrada da área e acertar lindo chute. Aos 40, Albrighton fez belo lançamento, Maddison dominou bonito e tocou na saída de Mendy para definir o resultado.

BOA DEFESA

Na etapa final, o Leicester não se expôs tanto e segurou a vantagem. O Chelsea ficou com a bola, tentou ensaiar uma pressão, mas não furou a defesa dos Foxes. No fim, Werner chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

BOM MOMENTO

O Leicester engatou o quinto jogo sem saber o que é perder e agora é o líder do Campeonato Inglês. O reinado, porém, pode durar pouco. O Manchester Untied entra em campo nesta quarta-feira, e pode retomar o primeiro lugar. O Manchester City também joga, e, caso vença, ultrapassará o time de Brendan Rodgers.

+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021

SEQUÊNCIA

​Leicester e Chelsea voltam a campo no fim de semana pela Copa da Inglaterra. A Raposa encara o Brentford, fora de casa, no domingo, enquanto os Blues recebem o Luton Town no mesmo dia.