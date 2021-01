Lewandowski faz dois, mira recorde e Bayern vira sobre Mainz após estar perdendo por 2 a 0 na Bundesliga

O Bayern saiu atrás, com um 2 a 0 mais que surpreendente, ante o Mainz. Mas, com muita força, o time da Baviera fez o esperado e virou na segunda etapa, fazendo 5 a 2 para voltar a ser líder isolado da Bundesliga

Tendo feito dois gols, Lewandowski chegou a 19 jogos em 14 rodadas. Se mantiver o ritmo, tem boas chances de bater o recorde de Gerd Muller, da temporada 1969-70, com 40. Naquele ano, Muller tinha 20 gols com 14 jogos.

Burkardt abriu o marcador, aos 32, após passe de Latza. E como se a derrota por 1 a 0 já não fosse suficientemente bissexta, Brosinski bateu falta na área para Hack desviar de cabeça e fazer o segundo, aos 44

Mas estava tão na cara que o Bayerm iria virar que… ele acabou mesmo virando.

Os bávaros vieram como tratores. O primeiro foi de Kimmich, aos 5, após passe de cabeça de Lewandowski. Aos 10, foi a vez de Leroy Sané fazer cosplay de Robben, receber na direita e cortar para a esquerda, encontrando espaço, e bater fora do alcance do goleiro.

Antes da virada de fato, com Süle, aos 25, em rebote de cabeçada de Muller, no escanteio, o time de Munique já tinha ficado com um grito de gol entalado na garganta. Aos 19, Barreiro fez contra, mas o VAR Anulou, seis minutos antes da virada de fato.

E, para coroar a vitória, porque com tradição não se brinca, Lewandowski fez o quarto, aos 31. Barreiro deu um carrinho absurdo em Davies na área. E o polonês converteu a penalidade, com extrema categoria: goleiro de um lado, bola do outro.

E também o quinto, aos 38, de cabeça, após cruzamento de Thomas Muller, perfeito.

Lewandowski bate pênalti contra o Mainz na Bundesliga Getty Images

Bayern de Munique 5 x 2 Mainz

GOLS: Bayern de Munique: Kimmich, Sané. Sülle e Lewandowski (2) Mainz: Burkardt e Hack

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard (Goretzka), Boateng (Sülle), Alaba, Davies; Kimmich, Tolisso (Choupo-Mouting); Sané, Müller (Douglas Costa), Gnabry (Musiala); Lewandowski Técnico: Hansi Flick

MAINZ: Dahmen; Brosinski (Stöger), Hack, St.Juste, Mwene (Papela); Barreiro, Latza; Boetius (Onisiswo), Fernandes, Bukhardt (Mateta); Quaison (Szalai) Técnico: Jan-Moritz Lichte

– O Bayern concedeu gols em seus últimos 9 jogos pela Bundesliga

– Último jogo do Bayern sem levar gols foi em outubro do ano passado

– O Bayern não saía com um 0 a 2 desde outubro de 2018

– Assistência de Lewandowski foi sua 5ª na Bundesliga

– Ele fez seus 18º e 19ºgol em 14 jogos

– O Melhor do Mundo tem agora 24 participações direta em gols na temporada (gols + assistências), líder entre jogadores das cinco maiores ligas da Europa

– 8ª assistência de Thomas Muller nessa edição da Bundesliga

Classificação

Bayern de Munique: 1° colocado, com 33 pontos

Mainz: 19° colocado, com 6 pontos

Próximos jogos

Sexta, 08/01, 16h30, Monchengladbach x Bayern – Bundesliga

Sábado, 09/01, 11h30, Mainz x Eintracht – Bundesliga

*horário de Brasília