Lewandowski quebra recorde, Bayern sofre até o fim para vencer o Freiburg e mantém a liderança da Bundesliga

Com o resultado, a equipe bávara manteve a liderança da competição com 36 pontos, quatro a mais do que o vice-líder RB Leipzig.

Já os visitantes estacionaram na oitava posição, com 23.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os donos da casa abriram o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo com Robert Lewandowski, que recebeu assistência de Thomas Müller para estufar a rede do Freiburg.

Apesar da inferioridade, os visitantes chegaram ao empate aos 15 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Höfler pelo lado lado direito, Petersen cabeceou no chão, e Neuer só conseguiu tirar a bola de dentro do gol.

Os donos da casa voltaram a liderar o marcado aos 29. Sané deu passe de sola dentro da área para Muller, que demonstrou muita categoria e finalizou sem chances para o arqueiro.

Mesmo com a vantagem, os bávaros precisaram segurar a pressão adversária. Antes do final da partida, o Freiburg quase chegou ao empate aos 46 minutos. Petersen finalizou no travessão de Neuer, que só torceu para a bola não entrar no gol.

Bayern de Munique 2 x 1 Freiburg

GOLS: Lewandowski, Muller (BAY), Petersen (FRE)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Alaba, Boateng, Davies, Pavard, Müller (Choupo-Moting), Goretzka (Martínez), Kimmich (Tolisso), Coman (Musiala), Gnabry (Leroy Sané) e Lewandowski;

Técnico: Hans-Dieter Flick

FREIBURG: Müller, Schlotterbeck, Gulde, Lienhart, Höfler, Santamaria, (Abrashi), (Haberer), Günter, Kübler (Tempelmann), Demirovic (Petersen), Grifo e Sallai (Höler)

Técnico: Christian Streich

– Robert Lewandowski é o primeiro jogador a marcar 21 gols na primeira metade da Bundesliga

– Petersen chegou a 23 gols saindo do banco de reservas

– O Freiburg vinha de 5 vitórias nos últimos 5 jogos

– Posse de bola: Bayern 60% x 40% Freiburg

– Chutes ao gol: Bayern 25 (9) x (2) 8 Freiburg

Classificação

Bayern de Munique: 1° colocado, com 36 pontos

Freiburg: 8° colocado, com 33 pontos

Próximos jogos

Quarta-feira, 20/01, 16h30*, Augsburg x Bayern de Munique – Bundesliga

Quarta-feira, 20/01, 16h30*, Freiburg x Eintracht Frankfurt – Bundesliga

*horário de Brasília