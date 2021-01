LG apresenta TVs QNED com tecnologia MiniLED

Além de revelar novas TVs OLED, a LG aproveitou a CES 2021 para apresentar suas televisões inteligentes feitas com LCD e LED para este ano. O grande destaque da empresa são os modelos QNED, que prometem unir a tecnologia Mini LED e pontos de Quantum para entregar um grande salto de qualidade de imagem.

As novas televisões QNED conta com um painel com aproximadamente 30 mil mini LEDs, que entregam iluminação aprimorada e garantes mais qualidade na exibição de conteúdos escuros e coloridos. Os produtos também utilizam a tecnologia Quantum NanoCell, para aprimorar o contraste das imagens.

LG

As TVs QNED estarão disponíveis em tamanhos que variam de 65 até 86 polegadas, com modelos em resolução 4K e 8K. As versões mais potentes da nova série também contarão com o processador Alpha 9, que traz recursos avançados de inteligência artificial e estará presente nas novas televisões OLED da marca.

Novidades para linha NanoCell

A LG também vai atualizar as Smart TVs LCD da linha NanoCell com novidades em 2021. Assim como os modelos QNED, as principais mudanças são voltadas para o mercado de games, visando acompanhar a chegada dos consoles de nova geração, o PS5 e Xbox Series X/S.

As novas televisões da marca chegarão com o Game Optimizer, novo modo presente no sistema webOS que visa melhorar a exibição de imagens com base no game que está sendo rodado. A empresa também vai expandir o número de Smart TVs equipadas com HDMI 2.1, que suporta 4K em 120 quadros por segundo, além de tecnologias como Variable Refresh Rate (VRR).