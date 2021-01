LG Wash Tower é a máquina com IA que lava roupas em 29 minutos

Durante a CES 2021, a LG apresentou a LG Wash Tower, que combina máquina de lavar e secadora em um produto que promete ocupar menos espaço e entregar roupas limpas em apenas 29 minutos. Equipada com recursos de inteligência artificial, a solução também promete “modernizar” a rotina de lavar roupas.

A torre conta com uma máquina de lavar em sua base e uma secadora na parte de cima. Os comandos ficam por conta de um painel inteligente no meio do corpo da Wash Tower, que permite controlar todo o dispositivo em apenas um lugar. O design diferenciado promete ocupar menos espaço que uma dupla de eletrodomésticos convencionais, além de trazer mais tecnologia para a área de serviço da casa.

A máquina de lavar conta com o modo Turbo Wash 360, que promete lavar roupas em menos de 30 minutos, incluindo em cargas pesadas de trabalho. Na parte de IA, a Wash Tower conta com sensores que detectam o tipo de tecido que está dentro da máquina, adaptando o ciclo para garantir uma limpeza segura e rápida.

O produto está disponível nas cores branco e preto.

A LG Wash Tower também consegue parear os ciclos da máquina de lavar e secadora, além de “lembrar” as preferências do usuário. O eletrodoméstico também possui funções que podem ser controladas pelo aplicativo de casa inteligente da fabricante sul-coreana.

Mais detalhes sobre a LG Wash Tower estão disponíveis no site da LG. A empresa já está vendendo o produto em certos mercados com preços na casa dos US$ 2 mil.