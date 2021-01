Liberação do crédito de R$ 2 mil pelo Caixa Tem em 2021

A Caixa Econômica Federal confirmou que vai lançar uma nova linha de crédito para quem está cadastrado no programa auxílio emergencial. No fim do ano passado, o presidente do banco, Pedro Guimarães, anunciou a medida. Na ocasião, ele antecipou que o microcrédito estará disponível por meio do aplicativo Caixa Tem para cerca de 10 milhões de brasileiros.

Após o anúncio do presidente da Caixa, muitos são os leitores do Notícias Concursos que estão em busca da liberação do crédito via Caixa Tem. Muitos devem aderir a proposta, uma vez que a proposta visa alcançar uma boa parte da população.

Na ocasião, Guimarães confirmou que a proposta vai atender nada menos que 10 milhões de brasileiros. O grupo poderá solicitar o microcrédito digitalmente, sem sair de casa. A previsão para o lançamento da nova linha de crédito também foi informada. Veja!

Liberação do microcrédito

Segundo informações do presidente Pedro Guimarães, ainda não há uma data concreta para que o benefício seja liberado. No entanto, ele disse que a operação deve começar a ser liberada por volta de março de 2021.

Em entrevista ao canal CNN, ele ratificou a proposta de atender 10 milhões de brasileiros.

“A expectativa é que o microcrédito atenda cerca de 10 milhões de microeempreendedores e cidadãos de baixa renda,” revelou.

“Nós já temos essa linha estratégica há dois anos. Mas faltava um instrumento digital, que foi criado a partir do auxílio emergencial, o Caixa Tem”, acrescentou.

Vale destacar que os interessados, para obter o valor a ser liberado pela CAIXA, deverão passar por avaliação de crédito. Sendo assim, quem estiver com o objetivo de contratar o novo programa deverá antecipar e renegociar suas dívidas, caso as tenha, uma vez que sem restrições de crédito a liberação pode acontecer mais facilmente por meio da CAIXA e, consequentemente, o CAIXA Tem.

Além disso, o valor que será disponibilizado para cada pessoa vai variar, conforme o perfil de cada um. Sendo assim, o valor do crédito não será fixo para todos, sendo que uns podem receber mais e outros menos. Por exemplo, caso o cidadão tenha a capacidade de pagar R$ 4 mil, o empréstimo deverá liberar um valor maior.

Segundo o presidente da Caixa, o valor médio de liberação deve ser de R$1.000 por pessoa.

Reajuste do valor para R$ 2 mil

A Caixa Econômica Federal anunciou, recentemente, o aumento do valor do microcrédito para o valor de R$ 2 mil. Além disso, o banco confirmou que as taxas de juros são extremamente atrativas, girando em torno de 1,5% e 2,5% ao mês.