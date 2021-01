Liberado! Governo federal aprova auxílio emergencial em 2021 para 196 mil pessoas

O auxílio emergencial foi liberado para mais 196 mil beneficiários em 2021. A liberação foi dada por meio do Ministério da Cidadania. De acordo com informações da pasta, a liberação ocorreu para quem entrou com pedido de contestação em novembro e dezembro. Segundo dados oficiais, com isso o Governo vai gastar 248,6 milhões a mais com o benefício neste ano.

De acordo com informações do Governo, terão direito a uma ou mais parcelas os trabalhadores que fizeram a contestação no período de 7 a 16 de novembro e de 13 a 31 de dezembro de 2020. Além disso, terão direito ao pagamento reavaliado agora em janeiro, decorrente de atualizações de dados governamentais.

Governo libera auxílio emergencial em 2021

O auxílio emergencial foi liberado para mais de 190 mil pessoas. Entretanto, o quantitativo de parcelas que cada beneficiário irá receber não será o mesmo. A maioria delas, um total de 78,3 mil, vão receber somente a quinta parcela.

Sendo assim, somente a minoria, ou seja, 8,3 mil vão receber a segunda, terceira, quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial. Já, 40,9 mil vão receber as três últimas parcelas e 68,1 mil receberão a quarta e quinta parcelas.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, a liberação do auxílio emergencial para o grupo de pessoas será no dia 28 (quinta-feira), que receberão de uma vez o valor de todas as parcelas e poderão fazer qualquer tipo de transação bancária (saque, transferência e pagamentos via aplicativo).

No caso de dúvida, o trabalhador poderá saber se terá direito ou não ao pagamento no aplicativo do auxílio ou no site da Caixa Econômica Federal.

Nesta quarta-feira, 27 de janeiro, a Caixa confirmou que vai liberar o último saque do auxílio emergencial para aqueles que