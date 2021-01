LIBERADOS saques do FGTS e PIS/PASEP em 2021; veja como receber

O ano de 2021 segue com os pagamentos assistenciais. Os trabalhadores brasileiros já começaram a receber dois novos pagamentos, sendo um do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outro do abono salarial do PIS/PASEP.

Um deles é o saque-aniversário do FGTS, benefício que começou a ser liberado no ano passado. A modalidade de saques permite a retirada de recursos do fundo. O benefício já depositou todos os lotes e agora está sendo liberado, aos poucos, os saques. A Caixa já liberou o saque para todos.

O outro é o abono PIS/PASEP, destinado para quem trabalhou em 2019. Os saques já foram liberados a 6 grupos. A Caixa e BB, responsável pelos pagamentos, ainda pagarão 6 lotes do benefício em 2021.

Saque aniversário

Todos trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS já podem acessar o benefício. Neste mês de janeiro, o saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta, sendo ela ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa.

Atualmente, o pagamento acontece de acordo com o cronograma por mês de nascimento. Os valores ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque.

Neste mês de janeiro de 2021, foram liberados os saques do benefício aos nascidos em novembro e dezembro.

Você sabe o valor que pode receber? O valor a ser liberado varia conforme o saldo de cada conta em nome do trabalhador. Além de um percentual, ele receberá um adicional fixo, conforme o valor total estabelecido na conta.

Ademais, a quantia a ser sacada varia de 50% do saldo sem parcela adicional, para contas de até R$ 500, a 5% do saldo e adicional de R$ 2,9 mil para contas com mais de R$ 20 mil.

As contas são um pouco complexas. No entanto, vamos explicar. Por exemplo, se um trabalhador tem R$ 1.450 em todas as contas de FGTS, será possível retirar 30% do total, mais uma parcela de R$ 150. Ou seja, o saque será de R$ 570.

R$1.400 x 30% = R$420,00 + Adicional de R$150 = R$570,00.

Veja a tabela:

Limites das faixas de saldo Alíquota Parcela adicional até R$500 50% – de R$500,01 até R$1.000 40% R$50 de R$1.000,01 até R$5.000 30% R$150 de R$5.000,01 até R$10.000 20% R$650 de R$10.000,01 até R$15.000 15% R$1.150 de R$15.000,01 até R$20.000 10% R$1.900 acima de R$20.000,01 5% R$2.900

Através do site oficial da Caixa e pelo aplicativo do FGTS (disponível na App Store, Google Play ou Windows Store) é possível simular o valor que receberia e aderir ao saque-aniversário. A consulta pode ser feita após fazer um cadastro e criar uma senha.

De acordo com informações do governo, o trabalhador pode optar por receber as parcelas por ano diretamente em uma conta de sua titularidade na Caixa ou em outra instituição.

Abono salarial PIS/PASEP

Os brasileiros vão passar a receber o PIS/PASEP com valores reajustados a partir de janeiro. A alteração do valor segue o novo salário mínimo de R$ 1.100, permitindo com que cada trabalhador receba até o teto salarial mínimo mensal.

Até dezembro, o teto do PIS/PASEP era de R$1.045. Porém, uma nova alteração foi feita seguindo as alterações no mínimo. Agora o abono pode ter uma quantia mínima de R$ 91,66 e máxima de R$ 1.100, a depender de quanto tempo o trabalhador exerceu sua profissão. A liberação leva em consideração o tempo trabalhado no ano de 2019.

O calendário de saques abaixo segue o mês de nascimento dos beneficiários do PIS (empregados de empresas privadas) e o número de inscrição no Pasep (servidores públicos).

Em janeiro, um novo lote será aberto em 11 dias, uma vez que o benefício será pago no dia 19 de janeiro.