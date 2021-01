Libertadores no SBT: Emissora atinge maior audiência desde 2009

O Palmeiras está na final da Libertadores. Apesar da derrota por 2 a 0 para o River Plate, no Allianz Parque, o Alviverde garantiu a vaga na decisão graças a vitória por 3 a 0, na Argentina, na partida de ida. O jogo que garantiu o Verdão na finalíssima fez o SBT atingir a sua maior audiência desde 2009. Na grande São Paulo, a emissora alcançou o primeiro lugar e superou a Globo durante o segundo tempo.

Segundo os dados prévios obtidos pelo LANCE!, a partida marcou 18.5 pontos de média na grande São Paulo, com picos de 23 pontos. A emissora superou a Globo entre 22h55 e 23h32, no período do segundo tempo da partida. No jogo de ida, o SBT registrou média de 16.2 pontos com 19 de pico na grande São Paulo. O índice é o maior da emissora desde 3 de maio de 2009.

O jogo também ficou em segundo lugar de audiência em outras capitas como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Manaus. Apesar da derrota para o River Plate por 2 a 0, o Palmeiras assegurou a vaga na final da Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre Santos x Boca Juniors, da Argentina. A decisão será no dia 30 de janeiro, no Maracanã.