Libertadores: Palmeiras treina em SP e embarca ao Rio livre de Covid-19; confira programação completa

O Palmeiras iniciou, nesta quarta-feira (27), a programação visando exclusivamente o confronto contra o Santos, pela final da Libertadores, e realizou o último treino na Academia de Futebol antes de viajar ao Rio de Janeiro.

A atividade contou com os jogadores normalmente titulares no competição continental e os que ficaram no banco contra o Vasco da Gama no duelo de terça-feira (26). Abel Ferreira e sua comissão técnica realizaram trabalhos com bola, com foco em transições ofensivas e defensivas. Os 11 iniciais do jogo de ontem ficaram nas instalações da Academia de Futebol, realizando trabalhos regenerativos.

Luiz Adriano, Helder e Veiga no treino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em informação divulgada pelo clube à imprensa na manhã de hoje, todos os testes PCR deram negativo para Covid-19. Desta forma, o Verdão não terá desfalques na final por contaminação pelo novo coronavírus.

O time embarca no portão alternativo do aeroporto de Guarulhos às 13h30 (horário de Brasília) para o Rio de Janeiro, em um voo de 50 minutos. Todo o elenco, inclusive os atletas lesionados, viajará num avião adesivado com o escudo palestrino legendado com a frase ‘Time Finalista’, em uma ação promovida pela Conmebol.

Avião personalizado do Palmeiras (foto: reprodução)

Avião personalizado do Palmeiras (Foto: Reprodução)

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação

>> ATUAÇÕES: Scarpa e Breno Lopes são os destaques do Palmeiras em empate

Em caso de título, a confederação fará uma ação semelhante, mas escrevendo ‘Time Campeão’ na parte externa da aeronave.

Chegando no Rio, o Verdão se instalará e, às 16h de quinta-feira (28), realizará um treino no Estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão. Na sexta feira (29), o capitão Gustavo Gómez e o treinador Abel Ferreira concederão entrevista coletiva às 14h15. Após isso, às 14h45, o elenco realizará uma atividade de reconhecimento do gramado do Maracanã e treinará, novamente, na casa do Botafogo, às 16h30.

No dia da decisão, o Verdão sairá do hotel por volta das 14h (horário de Brasília), rumo ao maior palco do futebol nacional. A partida decisiva será realizada no sábado (30), às 17h (horário de Brasília), contra o Santos, no Maracanã.



Confira a programação completa do Palmeiras na preparação para a grande decisão da Libertadores

DIA 27/01 – QUARTA-FEIRA

10h00 – Treino na Academia de Futebol [Fechado para a imprensa]

DIA 28/01 – QUINTA-FEIRA



16h00 – Treino no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) [Fechado para a imprensa]

DIA 29/01 – SEXTA-FEIRA



14h15 – Entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e do zagueiro Gustavo Gómez no Maracanã

14h45 – Reconhecimento do gramado do Maracanã [Aberto para a imprensa]

16h30 – Treino no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) [Fechado para a imprensa]

DIA 30/01 – SÁBADO



17h00 – Palmeiras x Santos, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, pela final da Conmebol Libertadores

*Sujeita a alteração