Libertadores seleciona Abel Ferreira e oito jogadores do Palmeiras para o time da semana

Após as partidas de ida pela semifinal, a Copa Libertadores publicou nesta quinta-feira seu time ideal. Com o português Abel Ferreira como técnico, a organização do torneio continental escolheu oito palmeirenses para a equipe, além de dois santistas e um atleta do Boca Juniors.

“Técnico da semana é Abel Ferreira, com a goleada histórica do Palmeiras na semi da Libertadores: um time letal e com repertório na Argentina. Impôs ao River sua maior derrota em casa da era Marcelo Gallardo na Copa”, diz o texto publicado no perfil da Libertadores no Twitter.

Já a seleção da semana ficou da seguinte forma: Weverton; Marcos Rocha, Lucas Veríssimo, Gustavo Gomez e Matias Viña; Gabriel Menino, Capaldo e Patrick de Paula, Marinho, Rony e Luiz Adriano. Superado por 3 a 0 pelo Palmeiras, o River Plate não teve representantes no time ideal.

🔝🤩 Time da Semana na #Libertadores! Com vitória histórica na Argentina, o @Palmeiras dominou a seleção: 8⃣ escalados entre os melhores das semifinais.@EAFIFABR #FIFA21 pic.twitter.com/2lqZryXx11 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 7, 2021

Na outra semifinal, disputada na noite de quarta-feira, Santos e Boca Juniors empataram por 0 a 0, na Bombonera. O time brasileiro é comandado pelo técnico Cuca, enquanto a equipe argentina é dirigida por Miguel Angel Russo, ambos superados por Abel Ferreira na eleição de técnico da semana.

Com a vitória por 3 a 0 alcançada no Estádio Libertadores de América, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença no Allianz Parque para avançar à final. O segundo e decisivo confronto com o River Plate está marcado para as 21h30 (de Brasília) de terça-feira.

Antes de pensar na partida de volta contra o River Plate, o Palmeiras tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na 29ª rodada do torneio nacional, o time comandado por Abel Ferreira volta a campo para enfrentar o Sport às 19 horas (de Brasília) deste sábado, na Ilha do Retiro.