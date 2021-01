Libertadores: Veja quanto Palmeiras receberá da Crefisa pelo título

No último sábado, o Palmeiras alcançou a Glória Eterna ao conquistar a Conmebol Libertadores com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã.

Além do sucesso esportivo, o troféu também fará o Verdão encher os cofres com o bônus pago pela Crefisa, sua patrocinadora.

A empresa de Leila Pereira, que também é conselheira do clube e mira a presidência, vai pagar R$ 12 milhões pela conquista continental.

A informação é de Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN.

Vale salientar que o Alviverde também embolsará US$ 10 milhões (R$ 82 milhões) pagos pela Conmebol pelo título da Libertadores.

E se ganhar a Copa do Brasil, competição na qual disputará a final contra o Grêmio, o Palmeiras ainda verá mais dinheiro.

Em caso de mais um troféu, a operadora de crédito dará mais R$ 6 milhões de bônus.

A isso, somariam-se ainda os R$ 54 milhões pagos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ao campeão.

Quanto ao Mundial de Clubes, o Liverpool, último campeão, embolsou um prêmio de 4 milhões de libras (aproximadamente R$ 30 milhões) ao vencer o Flamengo na final.

Para a atual edição, o bônus pago pela Fifa deve seguir um valor semelhante.

Jogadores do Palmeiras comemoram a conquista da Conmebol Libertadores Cesar Greco/Ag Palmeiras

Cabe ainda lembrar que, por ter sido campeão do Paulistão, o clube do Palestra Itália já havia recebido R$ 4 milhões da Crefisa.