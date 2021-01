Turma da Mônica: Lições, sequência de Laços (2019) que adapta para os cinemas a série de quadrinhos brasileira, ganhou o seu primeiro teaser oficial. A prévia mostra os protagonistas lidando com o fato de que precisam crescer e mostra pela primeira vez Isabelle Drummond como Tina e Gustavo Merighi como Rolo.

Inspirado na graphic novel homônima criada por pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, Lições mostra as dificuldades enfrentadas pela turma do bairro do Limoeiro na transição da infância para a adolescência. Na nova aventura, eles se esquecem de fazer o dever de casa e decidem fugir da escola, mas nem tudo sai como o esperado.

A turma formada por Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão) está de volta na continuação. Malu Mader viverá a professora do grupo, enquanto Monica Iozzi e Paulinho Vilhena retornam respectivamente como a mãe da Mônica e Seu Cebola, pai de Cebolinha.

Diretor de Laços, Daniel Rezende retorna na função para o novo filme. O roteiro foi escrito pela dupla Mariana Zatz e Thiago Dottori .

Sem data oficial, a estreia de Turma da Mônica: Lições ocorrerá ainda em 2021. Assista ao teaser:

Veja também novas fotos oficiais do filme:

DIVULGAÇÃO/PARIS FILMES

Tina e Rolo em Turma da Mônica: Lições

DIVULGAÇÃO/PARIS FILMES