Líder Nego Di aponta voto em sister, mas pondera: ‘Estou com medo de me sentir culpado’ | casa BBB

“Ela é uma indicação de voto muito forte para mim, mas mesmo assim estou com medo de me sentir culpado porque eu acho que ela não merece ser crucificada por isso”, conta Nego Di.

Projota fala que seu voto pode ser da mesma pessoa e conta uma situação que aconteceu recentemente: “Eu não tinha nenhum contato com ela. Ela sempre foi educada comigo, gentil, simpática. Cheguei para o Arthur hoje e falei que talvez ela fosse minha opção porque eu não tenho problema com ninguém. Então eu realmente teria que escolher a pessoa mais distante de mim. Daí a gente levantou, e quando eu estava indo na direção do quarto ela me chamou e puxou um assunto comigo. Você acredita? Eu não entendi nada. Fez isso várias vezes hoje.”