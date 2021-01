Liga da Justiça Sombria: conheça os personagens da DC Comics

Aclamada por muitos fãs da DC Comics, a Liga da Justiça Sombria é formada por personagens que lidam com questões sobrenaturais fora do alcance da Liga da Justiça tradicional.

E o sucesso do time não passou despercebido. A Liga da Justiça Sombria ganhou tanto destaque ao longo dos anos que vai virar uma série live-action para o streaming HBO Max, com produção da Bad Robot. Vale lembrar que a equipe teve um filme de animação em 2017, com dublagem de Rosario Dawson e Alfred Molina.

Criada durante o reboot Novos 52 da editora, a primeira edição da equipe foi lançada em 2011, contando com o experiente roteirista Peter Milligan. A primeira história da Liga da Justiça Sombria reuniu os personagens Constantine, Shade, Zatanna, Desafiador, Distorção Mental e Madame Xanadu contra os planos de destruição da bruxa Magia.

Com o passar do tempo, outros personagens foram acrescentados à formação do time, como Frankenstein, Orquídea Negra, Monstro do Pântano, dentre outros. Que tal conhecer alguns dos personagens que fazem parte dessa equipe sobrenatural?

John Constantine

Fonte: Reprodução / DC Comics

Um dos personagens mais icônicos da DC, John Constantine já foi interpretado por Keanu Reeves no cinema em 2005. Líder da Liga da Justiça Sombria (e depois substituído por Zatanna), o mago é capaz de criar ilusões e conversar tanto com demônios quanto fantasmas, mas a sua maior habilidade é a astúcia para lidar com os inimigos.

Madame Xanadu

Fonte: Reprodução / DC Comics

Ela é quem organiza a Liga da Justiça Sombria quando prevê um acontecimento que só eles são capazes de deter. Madame Xanadu também já venceu a Morte em um jogo de cartas, o que a torna imortal.

No passado, ela era a feiticeira Nimue (uma adaptação da lenda das histórias do Rei Arthur) e perdeu seus poderes após tentar enfeitiçar Merlin.

Shade

Fonte: Reprodução / DC Comics

Sentenciado à morte em uma dimensão alternativa sob a acusação de trair o seu reino, Shade foge para a Terra e acaba se juntando à Liga Sombria. Em posse da Veste M, o personagem tem a habilidade de produzir campos de força e alterar a realidade para assustar os seus inimigos.

Monstro do Pântano

Fonte: Reprodução / DC Comics

Originalmente, ele era conhecido como Alec Holland, um brilhante cientista. Após uma explosão em seu laboratório, ele cai em um pântano com produtos químicos e acaba se transformando no Monstro do Pântano. Com enorme força e capacidade de regeneração, o personagem aparece em momentos mais esporádicos.

Zatanna

Fonte: Reprodução / DC Comics

Líder da Liga da Justiça Sombria nos Novos 52, Zatanna é muito poderosa: consegue alterar a realidade, parar o tempo, teletransportar-se entre dimensões e muito mais. Uma das suas características mais marcantes é proferir seus feitiços com palavras de trás para a frente. Assim, ela é uma das heroínas mais fortes da DC.

Desafiador

Fonte: Reprodução / DC Comics

O personagem é o fantasma de Boston Brand, um trapezista que foi assassinado em uma de suas apresentações. Ao receber os poderes de um deus hindu, Desafiador tem como missão ajudar os injustiçados, aparecendo com o mesmo traje da sua apresentação. Ele é capaz de atravessar paredes, voar e até possuir corpos.

Orquídea Negra

Fonte: Reprodução / DC Comics

Atual Orquídea Negra nos Novos 52, Alba Garcia era uma agente da A.R.G.U.S que perde os braços em um experimento científico, tornando-se uma heroína posteriormente. Dentre os seus poderes estão o voo, a superforça e a metamorfose.

Pandora

Fonte: Reprodução / DC Comics

Condenada a vagar pelo planeta para sempre ao abrir a lendária caixa, a personagem imortal acumulou muitos conhecimentos de luta, idiomas e informações sobre o mundo sobrenatural. Além disso, Pandora também consegue viajar no tempo.